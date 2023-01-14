Германия передала Украине новую партию военной помощи: танки и системы отопления

Германия передала Украине новую партию военной помощи. Туда вошли, в частности, танки для разминирования.

О помощи официально написали на сайте германского правительства. Техника поступит новая или из запасов Бундесвера.

Раньше Германия и Великобритания объявят о предоставлении Украине танков Leopard и Challenger 2, – СМИ

Что передаст Германия

4 танка для разминирования;

4 мобильных и защищенных систем разминирования;

10 автомобилей для охраны границы. Ранее Германия передала 85;

120 мобильных систем отопления (ранее передавали 48).

Вскоре Германия должна передать Украине 40 БМП Marder с боеприпасами, систему Patriot с ракетами и 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи.

В Германии подсчитали, что с 24 февраля 2022 года предоставили Украине пособия на сумму более 12 миллиардов евро.

Украина получит танки Leopard 2