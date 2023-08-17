Германия передала Украине новую военную помощь, в том числе две IRIS-T

Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи. Сюда вошли две пусковые установки системы IRIS-T SLS.

Об этом идет речь на сайте федерального правительства. Также Украина получила еще около 5 тысяч снарядов 155-мм калибра, радары GO12 и грузовой транспорт.

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Что вошло в новый пакет:

4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее Германия передала 12 460 таких снарядов);

10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано 8 единиц);

4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);

8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Что нужно знать об IRIS-T Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM – это новая система ПВО средней дальности действия. Ракеты IRIS-T для этого комплекса были усовершенствованы – увеличенная мощность двигателя и головка самонаведения заменена радиолокационной. Дальность работы комплекса составляет до 40 км на расстоянии 20 км по высоте цели и 250 км по выявлению цели по дальности.

Ранее в Германии планировали передать новые системы ПВО не раньше осени, но теперь прогноз по поставкам изменился.