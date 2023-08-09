Германия передала Украине еще 2 пусковые установки ЗРК Patriot: что вошло в новый пакет помощи
Источник:Андрей Ермак
Германия продолжает поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Берлин решил предоставить Силам обороны еще 2 ЗРК Patriot.
Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. На сайте Федерального правительства Германии обновили список оказанной помощи.
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Германия передала Украине еще 2 ЗРК Patriot
Ермак 9 августа сообщил об очередном усилении украинской ПВО.
+2 Patriot от Германии,
– написал руководитель ОП.
Кроме того, Берлин предоставил Силам обороны:
- 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее – 18);
- 6525 выстрелов 155-мм дымовых патронов (ранее – 5 936);
- материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 5 автомобилей охраны границы (ранее – 177);
- 4 разведывательных беспилотника VECTOR (ранее – 84);
- 1163 бинокля (ранее – 125);
- 20 тысяч защитных очков (ранее – 600);
- 6 седельных тягачей 8x8 HX81 и 6 полуприцепов (ранее – 32 и 27 соответственно);
- 2 погрузочно-разгрузочных машины 8x6 с 1 рулоном контейнеров (ранее – 4 и 20 соответственно);
- 100 пулеметов MG5;
- 40 тысяч аптечек (ранее – 260 тысяч).
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ЗРК Patriot сбивает "Кинжалы"
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат недавно рассказал, что ЗРК Patriot может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. В последнем случае говорится о том, что человеческий фактор "убирается".
То есть Patriot ставится в режим сбивания целей "автомат" и сбивает цель сам,
– объяснил военный.
Однако у Украины не так много подобных систем, поэтому полностью закрыть небо над территорией всего государства пока что нельзя. В этом могут помочь западные истребители F-16, когда их наконец-то предоставят Силам обороны.
Однако перед этим украинским специалистам нужно пройти обучение. Тренировки пилотов, кстати, вот-вот должны начаться.