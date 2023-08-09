Германия передала Украине еще 2 пусковые установки ЗРК Patriot: что вошло в новый пакет помощи

Германия продолжает поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Берлин решил предоставить Силам обороны еще 2 ЗРК Patriot.

Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. На сайте Федерального правительства Германии обновили список оказанной помощи.

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Германия передала Украине еще 2 ЗРК Patriot

Ермак 9 августа сообщил об очередном усилении украинской ПВО.

+2 Patriot от Германии,

– написал руководитель ОП.

Кроме того, Берлин предоставил Силам обороны:

10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее – 18);

6525 выстрелов 155-мм дымовых патронов (ранее – 5 936);

материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;

5 автомобилей охраны границы (ранее – 177);

4 разведывательных беспилотника VECTOR (ранее – 84);

1163 бинокля (ранее – 125);

20 тысяч защитных очков (ранее – 600);

6 седельных тягачей 8x8 HX81 и 6 полуприцепов (ранее – 32 и 27 соответственно);

2 погрузочно-разгрузочных машины 8x6 с 1 рулоном контейнеров (ранее – 4 и 20 соответственно);

100 пулеметов MG5;

40 тысяч аптечек (ранее – 260 тысяч).

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ЗРК Patriot сбивает "Кинжалы"

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат недавно рассказал, что ЗРК Patriot может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. В последнем случае говорится о том, что человеческий фактор "убирается".

То есть Patriot ставится в режим сбивания целей "автомат" и сбивает цель сам,

– объяснил военный.

Однако у Украины не так много подобных систем, поэтому полностью закрыть небо над территорией всего государства пока что нельзя. В этом могут помочь западные истребители F-16, когда их наконец-то предоставят Силам обороны.

Однако перед этим украинским специалистам нужно пройти обучение. Тренировки пилотов, кстати, вот-вот должны начаться.

В День Воздушных сил ВСУ, 6 августа президент Владимир Зеленский протестовал симулятор F-16. Глава государства даже сумел "попасть" в виртуальную цель – самолет Ту-95.



На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала