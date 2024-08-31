Германия передаст Украине систему ПВО Iris-T
Берлин передает Украине новую военную помощь. В пакет войдет система ПВО Iris-T.
Недавно немецкие СМИ написали, что Берлин приостанавливает помощь Украине. Нашему государству будут переданы только оружие и финансы, о которых уже было объявлено и договорено. Впрочем, новых поставок не будет. В МИДе Украины, комментируя эти сообщения, назвали их манипуляцией.
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Новая партия оружия и техники от Германии
Между тем, на сайте немецкого правительства появилось заявление о выделении очередной помощи Украине. Новый пакет включает
- 1 систему ПВО Iris-T SLS
- 26 беспилотников-разведчиков Vector
- 1 эвакуационная машина Bergepanzer 2
- 6 инженерных экскаваторов
- 14000 снарядов 155 миллиметров
- 10 беспилотных надводных кораблей
- 55 000 аптечек
Напомним, что ранее стало известно о том, что Германия готовит "защитный щит" для Украины зимой, поскольку Путин планирует холодную войну, направленную на уничтожение критической и гражданской инфраструктуры.
Поэтому Берлин рассчитывает передать Киеву до конца года 4 комплекса IRIS-T и зенитные установки Gepard.