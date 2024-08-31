Германия передаст Украине систему ПВО Iris-T

31 августа 2024, 21:50
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Автор: Анастасия Колесникова

Берлин передает Украине новую военную помощь. В пакет войдет система ПВО Iris-T.

Недавно немецкие СМИ написали, что Берлин приостанавливает помощь Украине. Нашему государству будут переданы только оружие и финансы, о которых уже было объявлено и договорено. Впрочем, новых поставок не будет. В МИДе Украины, комментируя эти сообщения, назвали их манипуляцией.

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Новая партия оружия и техники от Германии

Между тем, на сайте немецкого правительства появилось заявление о выделении очередной помощи Украине. Новый пакет включает

  • 1 систему ПВО Iris-T SLS
  • 26 беспилотников-разведчиков Vector
  • 1 эвакуационная машина Bergepanzer 2
  • 6 инженерных экскаваторов
  • 14000 снарядов 155 миллиметров
  • 10 беспилотных надводных кораблей
  • 55 000 аптечек

Напомним, что ранее стало известно о том, что Германия готовит "защитный щит" для Украины зимой, поскольку Путин планирует холодную войну, направленную на уничтожение критической и гражданской инфраструктуры.

Поэтому Берлин рассчитывает передать Киеву до конца года 4 комплекса IRIS-T и зенитные установки Gepard.