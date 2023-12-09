Когда другие ослабеют, Германия должна быть готова делать больше, – Шольц о поддержке Украины

В Берлине отдают себе отчет, что российско-украинская война быстро не закончится. Канцлер Шольц заявил, что Германия готовится поддерживать наше государство даже тогда, когда ресурсы других партнеров иссякнут.

В субботу, 9 декабря, в столице ФРГ прошла партийная конференция Социал-демократической партии. Во время нее выступал действующий канцлер Олаф Шольц. Он отметил непреклонную поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

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Германия запасается, чтобы помогать Украине

Собственно, глава правительства убежден, что война России против нашего государства скоро не закончится. Поэтому, по его словам, Берлин сейчас должен делать все возможное, чтобы помощь Вооруженным Силам Украины внезапно не прекратилась.

Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время. Мы должны продолжать поддерживать Украину в ее оборонной борьбе. Германия должна быть даже готова к тому, что придется делать еще больше, когда другие ослабнут,

– сказал Шольц.

Политик еще раз акцентировал: Россия нарушила консенсус по поводу мира, существовавшего в Европе длительное время. Канцлер заявил, что границы европейских государств не должны меняться посредством силовых инструментов – то есть агрессия должна прекратиться.

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В то же время, у государств Европы существуют определенные проблемы с боеприпасами и предоставлением их нашей армии. Однако глава МИД Латвии заверил, что Запад знает, как решить эту проблему. Собственно, нужно наращивать военную промышленность.

Кроме того, в Евросоюзе рассматривают возможность выделение 5 миллиардов евро для Украины. Вместе с тем сейчас государства-члены Альянса решают дальнейшую судьбу долгосрочной военной помощи для Вооруженных Сил.

Во время своей речи Шольц, в частности, упомянул Путина. Со слов чиновника ясно, что президент России зря надеется, что поддержка Киева со стороны Берлина остановится.