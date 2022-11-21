Германия хочет передать Польше системы ПВО Patriot

В селе Пшеводув 15 ноября, во время российской массированной ракетной атаки на Украину, упала ракета. После этого случая Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом заявил министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Следует заметить, что указанные системы ПВО предназначены для перехвата приближающихся ракет.

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Польше предложили поддержку в защите ее воздушного пространства

На прошлой неделе в польском Пшевуде произошла трагедия. В ходе очередной российской массированной атаки на Украину туда упала ракета.

Позже министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в одном из интервью сообщил, что Германия предлагает Польше системы ПВО, чтобы защитить воздушное пространство страны. В The Guardian также уточнили, что система Patriot компании Raytheon предназначена для перехвата приближающихся ракет.

Мы предложили Польше поддержку в защите воздушного пространства – нашими (истребителями – 24 канал) Eurofighters и системами противовоздушной обороны Patriot,

– сообщил Кристин Ламбрехт.

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Расследование падения ракет в Пшевудове: актуальные новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Финляндии сообщил, что пока в Польше затрудняются ответить, откуда летела ракета. На текущий момент Польша только собирает доказательства. По его словам, нужно время, чтобы сделать какие-то выводы.

20 ноября следственная группа завершила обследование места падения ракеты. Эксперты уже уехали из Пшевудова.

Наряду со специалистами из США и Польши работала и украинская группа. Премьер-министр страны заявил, что польские следователи, выясняющие детали трагедии, могут приехать в Украину.

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