"Заказ" Залужного будет полностью выполнен и изменит картину на поле боя, – Пионтковский
Главными новостями сегодняшнего дня является заявление канцлера Германии о предоставлении Украине роты танков Leopard 2. А также объявление Джо Байденом о поставках нашему государству танков M1 Abrams.
По словам российского публициста из США Андрея Пионтковского, хорошие новости об очень мощных поставках оружия Украине начали поступать еще раньше – с 4 января. Об этом он рассказал 24 Каналу. Но "фестивалем" солидарности с Украиной стал форум в Давосе, где главы многих стран подчеркнули, что единственный путь к миру в этой войне – поражение России.
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Байден вырвал последний аргумент у Германии
По мнению публициста, все ждали, как эти новые мнения мирового общества и политических элит проявятся на 8-ой встрече в формате "Рамштайн". Но для всех оказалась шоком обструкция Германии, которая не согласилась предоставлять Украине тяжелые танки.
Однако это нам помогло: обструкция Германии вызвала сильнейшее возмущение в мире. А европейские лидеры нещадно критиковали ее,
– подчеркнул Пионтковский.
Он отметил, что канцлер Олаф Шольц придумал повод, если США не предоставит Украине танки M1 Abrams, Германия отказывается передавать свои Leopard. Это привело к тому, что сегодня Джо Байден обратился к нации с вопросом поддержки Украины.
"Президент США объявил о поставках Украине M1 Abrams, чтобы вырвать последний аргумент у немцев, которые сопротивляются", – отметил собеседник.
Он считает, что в Германии колебания Шольца вызвали протесты, которые возглавила большой друг Украины, министр иностранных дел Анналена Бербок.
"Она даже собиралась создать другую властную коалицию в Германии. Поэтому под угрозой внутреннего провала Шольц был вынужден принять решение о предоставлении танков Украине", – отметил публицист.
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Получим больше танков, чем планировалось
Он отметил, что в ближайшее время Украина получит больше танков Leopard 2, чем планировалось на "Рамштайне".
А следующий "Рамштайн" будет авиационным. То есть полностью будет исполнен не только "заказ" генерала Залужного о нужном ему количестве военной техники, чтобы пройти 84 километра и взять Мелитополь. Но и более того он может получить авиацию,
– заметил Пионтковский.
Он также обратил внимание на то, что по результатам последнего "Рамштайна" Украина получит ракеты GLSDB к HIMARS дальностью 160 километров.
"Это существенно изменит картину на поле боя. Российские оккупанты будут вынуждены отодвигать свои склады с оружием не на 80, а 160 километров", – подчеркнул Андрей Пионтковский.
Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала
Что известно о поставках Украине танков M1 Abrams от США
- Президент США Джо Байден объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошли 31 танк M1 Abrams.
- Байден также акцентировал на том, что Вашингтон как можно скорее приступит к обучению украинских военных.
- В то же время он отметил, что это оружие поможет нашему государству достичь стратегических целей. По сути, танки Abrams наиболее боеспособные танки в мире.