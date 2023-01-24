Заслуга украинцев, – военный обозреватель отреагировал на решение Германии предоставить танки Leopard 2

Издание Spiegel сообщило о том, что Германия приняла передачу Украине танков Leopard 2. Это решение немецкого правительства является заслугой всего украинского общества.

В общем же оно является достаточно прогнозируемым, и его принятие ожидалось еще во время встречи "Рамштайн-8" 20 января. Впрочем, немцы затянули с этим вопросом. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Заслуга всех украинцев

Мусиенко отметил, что это ответ всем скептикам, которые говорили, что Украина не получит немецкие танки Leopard 2. Следующий этап, кроме усиления сухопутной составляющей, это авиационный компонент. Сейчас над этим вопросом наше государство проводит серьезную работу.

Это большая заслуга украинской власти, военных, граждан Украины, которые выходили на митинги – всего общества,

– подчеркнул военный обозреватель.

Так, Украина оказала давление на Германию по танковому вопросу, а также на наших западных партнеров, чтобы они убедили Берлин принять это абсолютно правильное и справедливое решение.

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Уровень модификации танков не имеет решающего значения

Немецкие танки Leopard имеют разные степени модификации. В первую очередь Leopard 1 является более старым, но даже они оборудованы приборами ночного видения и могут вести боевые действия в разное время суток.

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Что касается модификаций, очевидно, самую современную степень модификации Leopard 2 мы вряд ли сможем собрать в количестве 300 – 400 единиц. Так, не все страны захотят отдать такие новейшие танки.

Однако уровень модификации и модернизации буквы А (2A4, 2A5, 2A6 и 2A7 – 24 Канал) не оказывает влияния на непосредственно ходовые качества танков, то есть не имеет решающего значения,

– заметил военный обозреватель.

Так, эта модернизация приспосабливалась для защиты от различных типов противотанковых средств. Впрочем, решающее значение не имеет.



Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 канала

Германия может объявить решение завтра

На сайте Бундесвера обнародовали анонс рассмотрения вопроса передачи немецких танков Leopard Украине на среду, 25 января. Так что официально объявившие решения могут уже завтра.

"В рамках актуального вопроса в среду, 25 января 2023 года, Бундестаг рассмотрит вопрос о возможной поставке танков Leopard из Германии в Украину", – говорится в сообщении.