Германия призывает США не вводить санкции против "Северного потока-2", – СМИ

По информации СМИ, Германия просит Конгресс США не вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". В Берлине считают, что экономические ограничения могут ослабить доверие к американским властям.

В Германии якобы настроены таким образом укрепить энергетическую безопасность Европы и Украины. Об этом говорится в секретном документе посольства Германии в США в Конгресс. Его опубликовали журналисты.

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Германия хочет остановить злоупотребление России

В документе, посланном в Конгресс, говорится, что Германия решительно настроена остановить злоупотребление России газом. Для усиления энергетической безопасности в Европе официальный Берлин стремится достичь двусторонних договоренностей.

Однако в Германии считают, что санкции против Северного потока-2 угрожают Украине и ставят под угрозу положение о помощи нашему государству.

В то же время, в документе указаны шаги официального Берлина в случае, если Россия захочет использовать газ как оружие. Среди них:

решительные публичные заявления;

возможно прекращение политических встреч;

ограничение на российские проекты

Тем не менее, конкретных деталей этих шагов в документе не указали.

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