Решение не окончательное: Германия может отправить самолеты не Украине, а Саудовской Аравии

Германия наотрез отказывается помогать Украине истребителями, полагая, что Украина может использовать их на территории России. Поэтому возникает вопрос, действительно ли она желает победы Украины в этой войне.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, страны Запада должны делать больше для поддержки Украины и не придумывать глупых оправданий.

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Германия не готова помочь Украине самолетами

В четверг 6 июля вышла статья Bild, в которой говорилось, что Германия готовится продать Саудовской Аравии 48 истребителей "Еврофайтер".

В общей сложности на вооружении у Германии есть 138 этих достаточно современных самолетов. Однако правительство Олафа Шольца не готово не только передать их Украине, но даже отказывается от обучения украинских пилотов на этой технике.

Продажа истребителей – это не просто бизнес

Решение Германии продать самолеты саудитам может быть продиктовано жесткими условиями контракта, считает Тизенгаузен. Обычно в таких случаях прописывают большие штрафы за несвоевременную поставку товара.

Но, к сожалению, эта ситуация не только о бизнесе, ведь в торговле оружием есть также политическая составляющая. Одно дело поставлять самолеты в европейскую страну, ведущую оборонную войну. Другое – поставлять их на Ближний Восток в авторитарную страну, которая может использовать их не должным образом.

Меня раздражает, что некоторые (немецкие – 24 Канал) политики предостерегают, что Западное оружие попадет не в те руки. Например, в Иран. Но ведь оружие, которое вы продаете на Ближний Восток, так же может попасть не в эти руки!

– выразил свое недовольство Тизенгаузен.

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О чем же следует беспокоиться Западу

Вместо разговоров о "риске для безопасности", западным странам следует позаботиться о микроэлектронике, которая попадает в российские ракеты. Для этого следует значительно усилить санкции против помощников России.

"Для этой цели даже стоило бы создать отдельное подразделение детективов, которые занимались бы поиском таких недобросовестных компаний", – убежден политтехнолог.

Вот как происходит этот процесс: транзитом через Россию в Казахстан движется подсанкционный товар, не доезжающий до места назначения. Или другой пример: опять-таки казахстанские или узбекистанские компании внезапно начинают продавать древесину.

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Как можно понять, никакого леса в степях Средней Азии срубить не получится. Поэтому, скорее всего, его купили у России или Беларуси. И это лишь небольшой пример того, как работает обход санкций.

Поэтому борьба против России в экономике должна быть не менее жесткой, чем против российской армии на фронте.

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