Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, країни Заходу мали б робити більше для підтримки України й не вигадувати дурних виправдань.

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Німеччина не готова допомогти Україні літаками

У четвер 6 липня вийшла стаття Bild, в якій йшлося про те, що Німеччина готується продати Саудівській Аравії 48 винищувачів "Єврофайтер".

Загалом на озброєнні у Німеччини є 138 цих досить сучасних літаків. Однак уряд Олафа Шольца не готовий не те що передати їх Україні, а й навіть відмовляється від навчання українських пілотів на цій техніці.

Продаж винищувачів – це не просто бізнес

Рішення Німеччини продати літаки саудитам може бути продиктоване жорсткими умовами контракту, вважає Тизенгаузен. Зазвичай у сучасних військових контрактах прописують великі штрафами за несвоєчасне постачання товару.

Але на жаль, ця ситуація не лише про бізнес, адже в торгівлі зброєю є також політична складова. Одна справа постачати літаки до європейської країни, яка веде оборонну війну. Інша – постачати на Близький Схід у авторитарну країну, яка може використати їх не належним чином.

Мене дратує, що окремі (німецькі – 24 Канал) політики застерігають, що Західна зброя потрапить не в ті руки. Наприклад, до Ірану. Але ж зброя, яку ви продаєте на Близький Схід, так само може потрапити не в ті руки!

– висловив своє невдоволення Тизенгаузен.

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Про що ж варто турбуватися Заходу

Замість розмов про "безпекові ризики", західним країнам варто подбати мікроелектроніку, яка потрапляє до російських ракет. Для цього потрібно значно посилити санкції проти помічників Росії.

"Для цієї мети навіть варто було б створити окремий підрозділ детективів, які б займалися пошуком таких недобросовісних компаній", – переконаний політтехнолог.

Ось, як відбувається цей процес: транзитом через Росію в Казахстан рухається підсанкційний товар, який не доїжджає до місця призначення. Або інший приклад: знову-таки, казахстанські або узбекистанські компанії раптово починають продавати деревину.

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Як можна зрозуміти, ніякого лісу в степах Середньої Азії зрубати не вийде. Тож, найімовірніше, його купили у Росії або Білорусі. І це лише маленький приклад того, як працює обхід санкцій.

Тому боротьба проти Росії в економіці має бути не менш жорсткою, аніж проти російської армії на фронті.

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