Берлин против предложения Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН

В Германии выступили против предложения президента Украины Владимира Зеленского по исключению России из Совбеза ООН. Берлин не готов поддерживать подобные инициативы.

Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. Заметив, что Германия – против и предложения лишить Россию права вето в Совбез и.

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"Мы не поддерживаем это, и я снова объясняла это моим украинским собеседникам", – сказала Бербок.

В то же время министр раскритиковала Россию за злоупотребление правом вето в Совбезе ООН.

"Вот почему реформы важнее, чем когда-либо. Но вы должны быть реалистами, это наступит не завтра", – добавила глава МИД Германии.

Справка. В Совбез ООН входят 5 постоянных членов: США, Китай, Великобритания, Франция и Россия как наследница СССР, которой Москва себя объявила. Еще 10 членов избираются Генеральной Ассамблеей ООН на 2 года по географическому признаку.

Пять из десяти непостоянных членов переизбираются каждый год.

Что известно об инициативе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября выступил на Генассамблее ООН, где раскритиковал международную организацию за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну, которую она развязала против Украины.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН.