Германия разрешила бить своим оружием по территории России
31 мая 2024, 12:25Читати новину українською
Правительство Германии разрешило Украине применять немецкое оружие для того, чтобы наносить удары по территории России. Страна отметила. что Украина имеет на это полное право.
Германия договорилась с Украиной, что она будет использовать немецкое оружие "в соответствии с международным правом" для защиты от российских ударов, которые враг наносит с приграничных территорий. Об этом сказал представитель правительства Штеффен Хебештрайт.