Германия считает, что Россия и Китай должны присоединиться к переговорам касательно Афганистана

Россия и Китай должны принять участие в переговорах о будущем Афганистана. По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, на это есть ряд причин.

Заметим, что страны хотят обсудить планы по эвакуации афганцев, которым грозит преследование со стороны "Талибана".

Важно Одесса приняла беженцев из Афганистана: сидели под автобусами и на клумбе

По словам главы немецкого МИД, Россия и Китай являются важными международными партнерами. И экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке станет показателем того, готовы ли Москва и Пекин к сотрудничеству.

В это время предпринимаются усилия по привлечению всех важных международных партнеров за стол переговоров, и поэтому будет важно, чтобы Россия и Китай также были там,

– заявил Маас.

К тому же посольства России и Китая до сих пор открыты в Афганистане, что находится под властью талибов. Заметим, что посольства других постоянных членов Совета Безопасности ООН – США, Великобритании и Франции – прекратили работу в стране.

Какая сейчас ситуация в Афганистане