Германия усилит поддержку Украины в войне: в МИД анонсировали дальнейшие шаги
Источник:Tages Schau
В Германии пообещали Украине дальнейшую поддержку в войне с Россией. В МИД Германии заявили, что в обозримом будущем Украина усилит ЕС.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что присоединение Украины к Европейскому Союзу входит в геополитические интересы Германии. По ее словам, усиление ЕС особенно актуально на фоне развязанной Россией войны против Украины.
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Германия усилит поддержку Украины как на уровне ЕС, так и НАТО
Бербок подчеркнула, что после вторжения России в феврале 2022 года из Украины уже более 650 дней поступают ужасающие новости.
Поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и усилим ее,
– сказала Бербок.
Она уточнила, что Германия усилит поддержку Украины как на уровне Евросоюза, так и НАТО.
Бербок считает очевидным, что страна усилит ЕС в обозримом будущем. Также министр призвала к усилению и реформированию Европейского Союза.
Германия усиливает ПВО Украины
- 21 ноября глава Минобороны Германии Борис Писториус посетил Киев, чтобы провести переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым, а также Владимиром Зеленским.
- В Минобороны Германии рассказали, что цель поездки министра – подготовка украинских военных и военная помощь.
- В Киеве Писториус объявил о новом пакете помощи для Украины стоимостью 1,3 миллиарда евро.
- В пакет помощи вошли четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.
- 24 ноября немецкий посол в Украине Мартин Егер сообщил, что Германия предоставит нашему государству еще одну систему ПВО Patriot.