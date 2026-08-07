Угрозы будут нарастать: в Rheinmetall призвали Германию срочно усилить защиту от дронов

Европейские страны сталкиваются со все большим количеством угроз в воздушном пространстве над объектами критической инфраструктуры. Оборонные компании призывают правительства незамедлительно принять меры, поскольку количество подобных инцидентов, связанных с безопасностью, будет только расти.

Об этом сообщили в ntv.

Генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер призвал власти Германии существенно активизировать усилия в сфере противовоздушной обороны.

По его мнению, инциденты с неустановленными беспилотниками вблизи важных объектов будут происходить все чаще.

Мы обязательно должны принять меры, чтобы очень быстро выявлять эти атаки дронов и, при необходимости, иметь возможность их сбивать,

– подчеркнул Паппергер.

Глава компании отметил, что страна пока не обладает надлежащим уровнем защиты от подобных угроз, потому что еще не везде оснащена соответствующими оборонными технологиями.

Он также подчеркнул, что опасные ситуации возникают не только вблизи аэропортов.

Помимо аэропортов, существует еще много других объектов, имеющих критическое значение для нашей инфраструктуры,

– сказал Паппергер

Это заявление прозвучало на фоне недавнего чрезвычайного происшествия в немецком аэропорту Лейпцига.

В ночь на 5 августа вблизи украинского грузового самолета "Антонов", загруженного боеприпасами, обнаружили беспилотник со взрывчаткой и детонатором.

Представители НАТО уже подтвердили, что проинформированы об этом случае.

Напомним, ранее сообщалось о том, что второй по величине аэропорт Германии приостановил работу из-за подозрительного предмета.

Также МИД Украины прокомментировал инцидент в аэропорту Лейпцига, отметив, что в результате происшествия никто не пострадал, а украинские самолеты не получили повреждений.