Боеприпасы, дроны и грузовики: Германия предоставила Украине новый пакет помощи
10 апреля 2023, 15:17Читати новину українською
Источник:Федеральное правительство Германии
Федеральное правительство Германии объявило об изменениях в новом пакете военной помощи для Украины, который был объявлен на прошлой неделе. В частности, в списке увеличили количество единиц техники.
Следовательно, вместо трех бронированных инженерных машин Dachs, как было запланировано ранее, Украина получила четыре экземпляра такой техники. Также наши воины получили на 8 грузовиков больше, чем обещали.
Смотрите также Зеленский в мае может приехать в Германию, – Bild
Что получила Украина
Пакет военной помощи от Германии существенно дополнили:
- 8 грузовиками Zetros (всего 60);
- 8 мобильными антенными системами (в общей сложности 42);
- 6 дронами для разведывательных задач (всего 32);
- 23 520 боеприпасами калибра 40 миллиметров (в общей сложности 83 520).
Заметим, что для наших воинов особенно важны грузовики Zetros, разработанные Mercedes-Benz. Они созданы специально для экстремальных условий бездорожья.
Что следует знать о военной помощи от Германии
- Перед началом полномасштабного вторжения Германия заявила, что отправит в Украину 5 000 военных шлемов. Тогда в Украине встретили это заявление достаточно резко. В частности, министр обороны Алексей Резников заявил, что каски у Берлина никто не просил.
- Однако уже после начала полномасштабной агрессии России риторика Германии начала меняться. Страна начала снабжать Украину оружием.
- А уже в начале 2023 года Германия согласилась передать Украине танки Leopard. Однако это произошло только после того, как США заявили о передаче нашему государству 31 танка M1A2 Abrams.
- Уже 27 марта 2023 года официальный Берлин заявил, что в Украину прибыли все обещанные Германией танки Leopard 2 и БМП Marder. Более того, в Германии заверили, что передали даже больше танков, чем согласовывали.