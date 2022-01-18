Германия уверяет, что не запрещала Британии везти Украине оружие через свою территорию
Источник:твиттер Джулиан Репке
Великобритания доставила Украине легкие противотанковые оборонительные системы, минуя воздушное пространство Германии. В Берлине заверили, что не запрещали Лондону лететь над страной.
Об этом в сети со ссылкой на вооруженные силы Германии сообщил журналист Джулиан Репке. Официальный Берлин объяснил изданию Bild свою позицию.
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Берлин о транспортировке оружия "в обход" Германии
В немецком ведомстве подчеркнули, что не получали заявок от британской стороны по полетам в обход воздушного пространства страны.
В соответствии с этим, С-17 "не было запрещено" использовать воздушное пространство Германии,
– говорится в сообщении.
Напомним, 17 января британские самолеты, которые поставляют Украине оружие, облетали Германию.
Детали доставки Британией оружия Украине
Британские военно-транспортные самолеты доставили в Украину противотанковое вооружение в рамках дополнительной военной помощи от Соединенного Королевства.
По информации журналиста Джорджа Эллисона, британцы облетели воздушное пространство Германии. Соответствующее заявление он сделал, используя данные ресурса Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за самолетами.
Позиция Берлина по поставкам Украине оружия: коротко
- Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Германия блокирует поставки оружия через НАТО. Впоследствии СМИ отметили, что такова была личная позиция экс-канцлера Ангелы Меркель. К этому механизму она якобы прибегала с мая 2021 года.
- Новый немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок посетила Украину. Она заявила, что Германия не планирует поставлять оборонительное вооружение стране.
- Перед этим посол Андрей Мельник призвал Германию срочно предоставить оружие. Он объяснил об угрозах из-за агрессии Кремля и подчеркнул, что украинцы имеют право на оборону.
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Текст сообщения Джулиана Репке:
У Министерства нет "заявления от британской стороны относительно полетов, которые обходили воздушное пространство Германии. Соответственно, C-17 было "не запрещено" использовать немецкое воздушное пространство со стороны BMVg.