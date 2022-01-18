Германия уверяет, что не запрещала Британии везти Украине оружие через свою территорию

Великобритания доставила Украине легкие противотанковые оборонительные системы, минуя воздушное пространство Германии. В Берлине заверили, что не запрещали Лондону лететь над страной.

Об этом в сети со ссылкой на вооруженные силы Германии сообщил журналист Джулиан Репке. Официальный Берлин объяснил изданию Bild свою позицию.

К теме Британским самолетам, поставляющим Украине оружие, пришлось облетать Германию

Берлин о транспортировке оружия "в обход" Германии

В немецком ведомстве подчеркнули, что не получали заявок от британской стороны по полетам в обход воздушного пространства страны.

В соответствии с этим, С-17 "не было запрещено" использовать воздушное пространство Германии,

– говорится в сообщении.

Напомним, 17 января британские самолеты, которые поставляют Украине оружие, облетали Германию.

Детали доставки Британией оружия Украине

Британские военно-транспортные самолеты доставили в Украину противотанковое вооружение в рамках дополнительной военной помощи от Соединенного Королевства.

По информации журналиста Джорджа Эллисона, британцы облетели воздушное пространство Германии. Соответствующее заявление он сделал, используя данные ресурса Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за самолетами.

Позиция Берлина по поставкам Украине оружия: коротко

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Германия блокирует поставки оружия через НАТО. Впоследствии СМИ отметили, что такова была личная позиция экс-канцлера Ангелы Меркель. К этому механизму она якобы прибегала с мая 2021 года.

Новый немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок посетила Украину. Она заявила, что Германия не планирует поставлять оборонительное вооружение стране.

Перед этим посол Андрей Мельник призвал Германию срочно предоставить оружие. Он объяснил об угрозах из-за агрессии Кремля и подчеркнул, что украинцы имеют право на оборону.

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Текст сообщения Джулиана Репке:

У Министерства нет "заявления от британской стороны относительно полетов, которые обходили воздушное пространство Германии. Соответственно, C-17 было "не запрещено" использовать немецкое воздушное пространство со стороны BMVg.