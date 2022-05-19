Германия выделит около миллиарда евро бюджетной поддержки для Украины

Германия предоставит новую бюджетную поддержку Украине. В частности, для нашей страны будет выделено около миллиарда евро в рамках этой программы.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на встрече министров финансов G7 в Петерсберге (Германия).

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Какая будет бюджетная поддержка Украины

В общей сложности Германия выделит около миллиарда евро для Украины из своего бюджета. Это будут гранты, выплачиваемые из бюджета на 2022 год без создания дополнительной задолженности. Средства будут направлены на обеспечение дееспособности Украины, разрушенной войной.

Линднер подчеркнул, что другие страны G7 тоже хотят принять участие в этом процессе. К примеру, США планируют мобилизовать 7,5 миллиарда долларов.

Немецкий Минфин сообщал, что на три месяца Украина попросила помощь в размере около 5 миллиардов евро в месяц. Однако после этого времени может потребоваться дополнительная поддержка.

К слову, 17 мая стало известно, что Германия выделит Украине 150 миллионов евро. Таким образом, размер финансовой помощи увеличится до 300 миллионов евро. Все эти средства будут сразу направлены на покрытие приоритетных социальных расходов, а также первоочередные потребности для восстановления Украины.

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