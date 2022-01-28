Германия выслала российского дипломата из страны, обвинив в шпионаже

Из Германии выслали российского дипломата, которого обвинили в шпионаже. Мужчина, который прикрывался должностью в консульстве, в действительности был сотрудником российской службы внешней разведки.

Как сообщают немецкие СМИ, персоной нон грата объявили сотрудника консульства в Мюнхене. Мужчина якобы был только аккредитован как дипломат.

Раньше Виновной себя не считает: Россия "обиделась" на Германию и выслала дипломатов

Расследование проводила Федеральная прокуратура

Расследование проводилось Федеральной прокуратурой. Дипломата разоблачили в рамках дела против российского ученого Ильнура Н. Он передавал информацию в СВР, в частности, он интересовался технологией создания ракеты-носителя "Ариан". За эти данные он получил 2 500 евро.

Ученого задержали летом 2021 года, на этой неделе ему предъявлено обвинение в высшем региональном суде Мюнхена. Ильнур Н. уверял, что он не знал, что имеет дело с российской разведкой. Офицера внешней разведки, который его завербовал, задержать не смогли. Он воспользовался дипломатическим статусом и уехал из Германии.

Ранее Германия и Россия обменялись высылками дипломатов

Отметим, что в декабре 2021 года Германия и Россия обменялись высылками дипломатов. Сначала Берлин отправил на родину двух сотрудников посольства, на такой же шаг пошла и Москва.

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Скандалы с российскими дипломатами: коротко

Осенью президент Косово поручила выдворить российских дипломатов, как таких, что угрожают национальной безопасности.

МИД России вызвал посла Эстонии из-за высылки их дипломата. Маргуса Лайдру российская сторона объявила персоной нон грата.

В мае последнее консульство США прекратило работу в России.

Ранее США обвинили Россию в вербовке украинских чиновников: