Як повідомляють німецькі ЗМІ, персоною нон ґрата оголосили співробітника консульства в Мюнхені. Чоловік начебто був лише акредитований як дипломат.

Раніше Винною себе не вважає: Росія "образилась" на Німеччину і вислала дипломатів

Розслідування проводила Федеральна прокуратура

Розслідування проводила Федеральна прокуратура. Дипломата викрили у рамках справи проти російського вченого Ільнура Н. Він передавав інформацію в СЗР, зокрема, цікавився технологією створення ракети-носія "Аріан". За ці дані він отримав 2 500 євро.

Вченого затримали влітку 2021 року, цього тижня йому висунули звинувачення у вищому регіональному суді Мюнхена. Ільнур Н. запевняв, що він не знав, що має справу з російською розвідкою. Офіцера зовнішньої розвідки, який його завербував, затримати не могли. Він скористався дипломатичним статусом та виїхав з Німеччини.

Раніше Німеччина та Росія обмінялись висилками дипломатів

Зазначимо, що в грудні 2021 року Німеччина та Росія обмінялись висилками дипломатів. Спочатку Берлін випровадив на батьківщину двох працівників посольства, на такий самий крок пішла і Москва.

Попередній скандал Росія почала вивозити своїх дипломатів з Чехії: Прагу покинули понад 50 осіб

Скандали з російськими дипломатами: коротко

Восени президентка Косово доручила видворити російських дипломатів, як таких, що загрожують національній безпеці.

МЗС Росії викликала посла Естонії через висилку їхнього дипломата. Маргуса Лайдру російська сторона оголосила персоною нон ґрата.

У травні останнє консульство США припинило роботу в Росії.

Раніше США звинуватили Росію у вербуванні українських чиновників: