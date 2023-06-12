Гибель курсантов из-за взрыва снаряда в Харьковской области: сообщили о подозрении начальнику кафедры
Источник:Офис генпрокурора
Прокуратура сообщила о подозрении начальнику кафедры харьковского вуза. Речь идет о трагедии, когда в результате взрыва погибли два курсанта Национального университета гражданской защиты.
Курсанты третьего курса погибли ориентировочно в 14.30 31 мая в учебном подразделении ГСЧС. По данным следствия, снаряд взорвался в общежитии, где проживали и обучались курсанты.
Важно Гибель курсантов ГСЧС в Харьковской области: стала известна причина взрыва
Что известно о подозрении начальнику кафедры
Следствие сообщило, что, по их данным:
- именно начальник кафедры принес в учебный корпус этот снаряд;
- он дал курсантам указание разобрать боевой запас до 6 июня;
- студенты ему говорили, что они учатся только на третьем курсе и не знают, как правильно это делать;
- однако начальник кафедры сказал им сделать это обязательно, иначе их не отпустят в увольнение.
По данным следствия, в помещении общежития, где живут и учатся курсанты, 31 мая (2023 – 24 Канал) взорвался артснаряд калибром 152 миллиметров. В результате погибли два курсанта-спасателя, еще один получил ранения,
– заявили в Офисе генпрокурора.
Прокуратура сообщила начальнику кафедры о подозрении по факту убийства двух человек, совершенного по неосторожности. Если вина по этой статье будет доказана, то ему грозит 5 – 8 лет тюрьмы.
В настоящее время решается вопрос, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.Важно! Заместитель начальника Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что о подозрении сообщили начальнику кафедры пиротехнической и специальной подготовки факультета гражданской защиты Национального университета гражданской защиты Украины. Полиция уже допросила 68 свидетелей и шестерых потерпевших.
Начальнику кафедры сообщили о подозрении / Фото с фейсбука Сергея Болвинова
Что известно о трагедии с курсантами
- 1 июня пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что 31 мая около 14:30 в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС взорвалось неустановленное взрывное устройство. Трагедия произошла в Национальном университете гражданской защиты Украины.
- К сожалению, в результате взрыва в скорой от полученных травм погибли два курсанта 21 и 22 лет. Еще один 20-летний курсант получил незначительные ранения.
- Тогда же пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева заявила, что 4 должностных лица Национального университета гражданской защиты отстранили на время расследования.
- Уже 2 июня глава ГСЧС Сергей Крук заявил, что, независимо от результатов расследования, лица, чьи действия привели к гибели молодых парней, не имеют морального права работать с курсантами. Поэтому их уволят с должностей.
- 5 июня заместитель начальника Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что причина взрыва – артснаряд к самоходной артиллерийской установке "Пион".