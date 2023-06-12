Гибель курсантов из-за взрыва снаряда в Харьковской области: сообщили о подозрении начальнику кафедры

Прокуратура сообщила о подозрении начальнику кафедры харьковского вуза. Речь идет о трагедии, когда в результате взрыва погибли два курсанта Национального университета гражданской защиты.

Курсанты третьего курса погибли ориентировочно в 14.30 31 мая в учебном подразделении ГСЧС. По данным следствия, снаряд взорвался в общежитии, где проживали и обучались курсанты.

Важно Гибель курсантов ГСЧС в Харьковской области: стала известна причина взрыва

Что известно о подозрении начальнику кафедры

Следствие сообщило, что, по их данным:

именно начальник кафедры принес в учебный корпус этот снаряд;

он дал курсантам указание разобрать боевой запас до 6 июня;

студенты ему говорили, что они учатся только на третьем курсе и не знают, как правильно это делать;

однако начальник кафедры сказал им сделать это обязательно, иначе их не отпустят в увольнение.

По данным следствия, в помещении общежития, где живут и учатся курсанты, 31 мая (2023 – 24 Канал) взорвался артснаряд калибром 152 миллиметров. В результате погибли два курсанта-спасателя, еще один получил ранения,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Прокуратура сообщила начальнику кафедры о подозрении по факту убийства двух человек, совершенного по неосторожности. Если вина по этой статье будет доказана, то ему грозит 5 – 8 лет тюрьмы.

В настоящее время решается вопрос, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Заместитель начальника Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что о подозрении сообщилифакультета гражданской защиты Национального университета гражданской защиты Украины. Полиция уже допросила 68 свидетелей и шестерых потерпевших.



Начальнику кафедры сообщили о подозрении / Фото с фейсбука Сергея Болвинова

Что известно о трагедии с курсантами

1 июня пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что 31 мая около 14:30 в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС взорвалось неустановленное взрывное устройство. Трагедия произошла в Национальном университете гражданской защиты Украины.

К сожалению, в результате взрыва в скорой от полученных травм погибли два курсанта 21 и 22 лет. Еще один 20-летний курсант получил незначительные ранения.

Тогда же пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева заявила, что 4 должностных лица Национального университета гражданской защиты отстранили на время расследования.

Уже 2 июня глава ГСЧС Сергей Крук заявил, что, независимо от результатов расследования, лица, чьи действия привели к гибели молодых парней, не имеют морального права работать с курсантами. Поэтому их уволят с должностей.

5 июня заместитель начальника Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что причина взрыва – артснаряд к самоходной артиллерийской установке "Пион".