Пытались скрыть и спутать следы: почему Кремль засекретил похороны Пригожина
Источник:Институт изучения войны
От похорон Пригожина в России очень старались отвлечь внимание. Аналитики из института изучения войны проанализировали, почему Кремль скрыл похороны главы ЧВК "Вагнера".
Аналитики предположили, что Кремль обеспокоен симпатиками "Вагнера", и именно поэтому пытался отвлечь внимание от похорон Пригожина.
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Как Кремль превратил в спецоперацию смерть Пригожина
Прежде всего, аналитики из института изучения войны отметили, что российские власти предприняли несколько попыток умолчать или запутать сообщения о похоронах Пригожина. По их мнению, это свидетельствует о том, что Кремль остается озабоченным привлекательностью Пригожина в России и среди поклонников "Вагнера" даже после его смерти. Вероятно, именно поэтому российские федеральные каналы в основном проигнорировали похороны Пригожина.
В ISW также наблюдали, как некоторые российские телеграм-каналы безосновательно предполагали, что Пригожин выжил в авиакатастрофе. Аналитики считают, что это может быть не простой теорией заговора, а информационной операцией, направленной на то, чтобы переполнить российское информационное пространство ложными сообщениями и отвлечь внимание от похорон.
К слову, один из российских "военкоров" утверждал, что к нему обратились "агрессивные" рекламодатели, попросившие его продвигать несколько телеграм-каналов, преувеличивавших тему гибели руководства "Вагнера", как он сказал, "почти в оскорбительной форме".
Он отказался продвигать эти каналы, поскольку Кремль и российские государственные СМИ уже закрыли эту тему. Однако тогда один из рекламодателей обвинил его в поддержке мятежа и том, что он выступает против президента России и российской конституции.
Аналитики отмечали, что этот инцидент свидетельствует как минимум о том, что российские "военкоры" саморецензируют свои дискуссии о смерти Пригожина и освещают эту тему по образцу Кремля.
Кроме того, по мнению специалистов, указанный случай также может подтвердить гипотезу о том, что определенные российские социальные медиа пытаются захватить российское информационное пространство или же российские власти пытаются выявить другие известные "ультранационалистические голоса", которые могут пропагандировать неповиновение режиму или военным, и связать их определенным образом с Пригожиным.
Как хоронили Пригожина
- 23 августа стало известно о падении самолета, где находился Пригожин. Готовились к похоронам на нескольких кладбищах Петербурга. Точной информации, где и когда будут хоронить главаря ЧВК "Вагнера", не было, поэтому журналисты весь день следили за перемещениями траурных кортежей по Петербургу.
- Впоследствии оказалось, что похоронили его на Пороховском кладбище, которое даже не упоминалось. Главу ЧВК "Вагнера" похоронили в закрытом дорогом гробу, а военных почестей, которые должны быть у Пригожина как у "героя" России – не было.
- Сотрудники кладбища рассказали, что на похоронах было 20 – 30 человек и вовсе не было людей в военной форме. Они начали приходить уже после действа. Пока могилу Пригожина охраняют силовики.