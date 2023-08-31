Пытались скрыть и спутать следы: почему Кремль засекретил похороны Пригожина

От похорон Пригожина в России очень старались отвлечь внимание. Аналитики из института изучения войны проанализировали, почему Кремль скрыл похороны главы ЧВК "Вагнера".

Аналитики предположили, что Кремль обеспокоен симпатиками "Вагнера", и именно поэтому пытался отвлечь внимание от похорон Пригожина.

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Прежде всего, аналитики из института изучения войны отметили, что российские власти предприняли несколько попыток умолчать или запутать сообщения о похоронах Пригожина. По их мнению, это свидетельствует о том, что Кремль остается озабоченным привлекательностью Пригожина в России и среди поклонников "Вагнера" даже после его смерти. Вероятно, именно поэтому российские федеральные каналы в основном проигнорировали похороны Пригожина.

В ISW также наблюдали, как некоторые российские телеграм-каналы безосновательно предполагали, что Пригожин выжил в авиакатастрофе. Аналитики считают, что это может быть не простой теорией заговора, а информационной операцией, направленной на то, чтобы переполнить российское информационное пространство ложными сообщениями и отвлечь внимание от похорон.

К слову, один из российских "военкоров" утверждал, что к нему обратились "агрессивные" рекламодатели, попросившие его продвигать несколько телеграм-каналов, преувеличивавших тему гибели руководства "Вагнера", как он сказал, "почти в оскорбительной форме".

Он отказался продвигать эти каналы, поскольку Кремль и российские государственные СМИ уже закрыли эту тему. Однако тогда один из рекламодателей обвинил его в поддержке мятежа и том, что он выступает против президента России и российской конституции.

Аналитики отмечали, что этот инцидент свидетельствует как минимум о том, что российские "военкоры" саморецензируют свои дискуссии о смерти Пригожина и освещают эту тему по образцу Кремля.

Кроме того, по мнению специалистов, указанный случай также может подтвердить гипотезу о том, что определенные российские социальные медиа пытаются захватить российское информационное пространство или же российские власти пытаются выявить другие известные "ультранационалистические голоса", которые могут пропагандировать неповиновение режиму или военным, и связать их определенным образом с Пригожиным.

Как хоронили Пригожина