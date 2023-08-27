Путин согласовал операцию, – Фейгин предположил, кто может быть причастен к смерти Пригожина

Для уничтожения Евгения Пригожина российские спецслужбы разработали специальную операцию. Ее согласовал Владимир Путин, но не вмешивался в сам процесс.

Российский правозащитник Марк Фейгин предположил 24 Каналу, что уполномоченным от ГРУ мог быть Андрей Аверьянов, устроивший отравление семьи Скрипаль. Однако не обошлось без ФСБ.

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"Обязательно к этому имел непосредственное отношение генерал Дорофеев, возглавляющий ФСБ в Москве и области. Без оперативного сопровождения ФСБ это было бы невозможно осуществить", – отметил Фейгин.

Кто руководил операцией

– начальник управления ФСБ в Москве и Московской области. Фигурант одного из самых крупных в истории ФСБ коррупционных скандалов (июнь 2019 года). Причастен к военным преступлениям против Украины.

По мнению правозащитника, операцией руководили секретарь совета нацбезопасности Николай Патрушев и руководитель ФСБ Александр Бортников.

"Путин, возможно, согласовал, но не вникал в эту операцию. Это его не интересует вообще", – подчеркнул Фейгин.

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Гибель Пригожина: основное

Глава ЧВК "Вагнера" 23 августа разбился на своем самолете в Тверской области. Вместе с ним был основатель компании Дмитрий Уткин и еще восемь человек.

Рассматривают несколько версий авиакатастрофы. Самыми вероятными являются две – ракета ПВО или взрывчатка внутри самого самолета.

Однако почти нет сомнений, что уничтожение Пригожина было прямым приказом Путина. Как известно, два месяца назад главарь вагнеровцев устроил мятеж в России, чем продемонстрировал слабость диктатора.

Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко возразил причастность Путина к инциденту. Как и то, что давал гарантии безопасности вагнеровцам.