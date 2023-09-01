Мы еще намучимся с виртуальным Пригожиным, – Шейтельман разобрал видео с руководителем "Вагнера"

В сети появилось видео с погибшим Евгением Пригожиным. Скорее всего, запись архивная, но могут быть другие.

Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал 24 Каналу видео с руководителем ЧВК "Вагнера". По его словам, математически видео совпадает с действительностью.

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"Теперь у "пригожинцев" большое количество видео. Мы еще с этим виртуальным Пригожиным намучимся", – отметил Шейтельман.

Жив ли Пригожин: смотрите видео 24 Канала

Учитывая паранойю Владимира Путина, такие записи действительно могут натворить дел. Более того, люди из окружения Пригожина, вероятно, заинтересованы в этом.

Почему новое видео с Пригожиным настоящее

"Для тех, кто обсуждает, жив я или нет, как у меня дела. Теперь выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке, поэтому, любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков, все в порядке", – сказал Пригожин на видео.

По словам Шейтельмана, слова погибшего соответствуют действительности. Выходные, когда главарь вагнеровцев был жив, – 19–20 августа. Более того, он действительно тогда был в Африке.

Кроме того, Пригожин вспомнил о своей "интимной жизни" – именно тогда разгорелся скандал. Стало известно, что "повар Путина" предпочитает целомудренных девушек, чтобы "сохранить собственную молодость".

"Для меня теперь после этой записи является фактом, что до самой своей смерти Пригожин был жив, то есть его не убили раньше. Мёртв ли он теперь – этого мы не знаем. Но до 23 августа он был жив", – подытожил Шейтельман.

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