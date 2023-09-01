Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував 24 Каналу відео з керівником ПВК "Вагнера". За його словами, математично відео збігається з дійсністю.

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"Тепер у "пригожинців" велика кількість відео. Ми ще з цим віртуальним Пригожиним намучимось", – зазначив Шейтельман.

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З огляду на параною Владіміра Путіна, такі записи дійсно можуть наробити справ. Ба більше, люди з оточення Пригожина, ймовірно, зацікавлені в цьому.

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"Для тих, хто обговорює, живий я чи ні, як у мене справи. Тепер вихідні, друга половина серпня 2023 року. Перебуваю в Африці, тому, любителі обговорення моєї ліквідації, інтимного життя, заробітків, усе гаразд", – сказав Пригожин на відео.

За словами Шейтельмана, слова загиблого відповідають дійсності. Вихідні, коли ватажок вагнерівців був живий, – 19–20 серпня. Ба більше, він дійсно тоді був в Африці.

Крім того, Пригожин згадав про своє "інтимне життя" – саме тоді розгорівся відповідний скандал. Стало відомо, що "кухар Путіна" надає перевагу цнотливим дівчатам, щоб "зберегти власну молодість".

"Для мене тепер після цього запису є фактом, що до самої своєї смерті Пригожин був живий, тобто його не вбили раніше. Чи мертвий він тепер – цього ми не знаємо. Але до 23 серпня він був живий", – підсумував Шейтельман.

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