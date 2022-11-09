РосСМИ опубликовали первые кадры с места гибели Стремоусова

После обеда 9 ноября пропагандистские СМИ сообщили, что в ДТП погиб один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов. Действительно ли ликвидирован предатель, или это имитация, – пока точно неизвестно.

ДТП с участием Стремоусова: росСМИ показали первые кадры

В Кремле его называли "заместителем главы администрации Херсонской области", то есть он так называемый заместитель гауляйтера Сальдо. К вечеру 9 ноября в РосСМИ появились первые кадры с места аварии, в которой мог погибнуть Стремоусов.

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Как пишут в росСМИ, виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, вероятно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр.

По словам одного из источников, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

В то же время журналист и блогер Денис Казанский заявил, что у Стремоусова был бронированный автомобиль. Но даже он не выдержал столкновения, бронированную кабину сорвало с шасси.

Интересно, что на опубликованных кадрах нигде не видно грузовика, только автомобиль коллаборанта Стремоусова. Конечно, можно предположить, что к этому времени грузовик уже забрали на эвакуаторе, но вряд ли с места аварии забрали бы только его, логично было бы сделать это и с легковым авто. Это действительно похоже на инсценировку.

Кадры с места, где мог погибнуть Кирилл Стремоусов / Фото росСМИ

Новые кадры с места ДТП, в котором "погиб" Кирилл Стремоусов: видео

"Гибель" Стремоусова: что известно

Российские СМИ 9 ноября заявили о гибели коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Впоследствии это подтвердил главный гауляйтер Херсона Владимир Сальдо, однако видео он записал за 2 часа до первых сообщений о смерти. По данным EXIF, свой ролик Сальдо записал в 14:01. Однако первые новости о смерти Стремоусова появились только в 16:01.

Поэтому гибель коллаборанта, по всей вероятности, может быть инсценировкой. Другим объяснением является то, что Сальдо узнал о ДТП раньше, а прокремлевским СМИ разрешили публиковать подобные новости уже после уточнения информации.

Кроме того, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что информация, распространяемая оккупантами и российскими СМИ о гибели Стремоусова, может быть инсценировкой.

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