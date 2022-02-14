Гибридное вторжение: какие фейки и панические новости играют на руку Кремлю

Вероятное вторжение России в Украину – топ-тема последних дней. В результате в сети увеличилось количество фейков и манипуляций со стороны обычных граждан, политиков и СМИ. Среди основных мифов – якобы закрытие неба, запрет на въезд россиян призывного возраста и выезд украинских нардепов, неготовность ВСУ и агрессивные планы НАТО.

Усиливают панические настроения украинцев и иностранные медиа, которые в своих материалах уже называют дату вероятного вторжения – 16 февраля, а также довольно нелестно оценивают шансы Украины. Сайт 24 канала собрал самые распространенные мифы и с объяснением опроверг их.

Читайте также Зеленский уверяет, что не вывезет семью из Украины

Миф №1: закрытие неба над Украиной

Согласно информации Politico , президент США Джо Байден сказал союзникам, что "Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля". Такую же информацию подтвердили и источники Der Spiegel И вот инсайдеры Bloomberg говорили, что новая агрессия РФ против Украины может начаться 15 февраля. Кстати, это СМИ в ночь на 5 февраля опубликовало сообщение под заголовком: "Россия вторглась в Украину". Впоследствии Bloomberg за это извинился.

В течение 13 февраля в соцсетях активно распространялась информация о якобы закрывшемся авиасообщении с Украиной. Предпосылкой для этого стало решение страховых компаний "отозвать гарантии на перелеты".

В Facebook нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко написал, что уже 14 февраля с 16:00 по Киеву, вероятно, воздушное движение в Украине может быть приостановлено. А журналистка Татьяна Даниленко и вовсе в своем сообщении заявила о закрытии неба.

Обратите внимание! "Россия пытается изобразить Украину агрессором": Канада призвала Кремль прекратить дезинформацию

Приятного мало в том, что война еще не началась, а Украина фактически уже платит за нее миллиарды. Закрытие неба, отток капитала и наверняка квалифицированной рабочей силы просто из-за панических заявлений государств – это яростная несправедливость.

– написала медийница в Facebook-сообщении.

Вскоре в Министерстве инфраструктуры Украины отметили, что закрытие авиапространства является суверенным правом Украины. В ведомстве добавили, что у ряда перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования, однако государство готово поддержать и предоставить финансовые гарантии.

Миф №2: россиянам призывного возраста запрещают въезд в Украину

14 февраля журналист Юрий Бутусов заявил, что Госпогранслужба временно закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин – россиян призывного возраста. По его словам, запрет будет якобы действовать до тех пор, пока Россия совершает военные маневры под нашими границами.

В то же время спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии сайту 24 канала отметил, что Украина часто не пускает россиян, но на то есть разные причины.

Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то через ограничение. Конечно, среди иностранцев есть и граждане России,

– объяснил он.

Миф №3: депутатам запретили лететь за границу

В последние дни в сети начали разгонять фейк, который якобы народным депутатам Украины запретили лететь за границу. Однако впоследствии эту ложную информацию опроверг в своем Facebook-эфире "слуга народа" Роман Грищук.

Очень крутой вброс и фейк, потому что в принципе его трудно как-то опровергнуть, потому что с понедельника у нас начинается работа. Эта неделя пленарная, то в принципе все и так должны быть здесь… Никто никуда не собирается лететь. Что касается семей. Я не видел ни одного из коллег, кто куда-то бы вывозил,

– подчеркнул нардеп в видео.

Миф №4: слабая армия

Во многих фейковых сообщениях идет речь о невозможности украинской армии дать отпор РФ. Однако благодаря поддержке наших партнеров, прежде всего США, с 2014 года украинская армия стала сильнее. Минобороны Штатов регулярно поставляет в Украину оружие и проводит совместные учения.

Сценарий массовой бомбардировки и ракетных ударов со стороны России нереалистичен, ведь таким образом Кремль не сможет расширить собственную аудиторию сторонников режима Путина.

Во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за помощь и информацию, а также отметил, что полагается на данные украинской разведки и готовится к рискам.

Мы должны как государство рассчитывать на себя прежде всего на своих военных, на своих граждан. И должны быть готовы в любой день,

– сказал украинский лидер.

Миф №5: агрессивные планы НАТО

Уже много лет существует миф, что Североатлантический альянс проводит агрессивную политику, обязывающую стран-членов участвовать во всех военных операциях НАТО.

Однако на самом деле каждая страна-член НАТО самостоятельно решает, участвовать ли в определенной военной операции НАТО. Никакое решение в международной организации не принимается при несогласии хотя бы одной страны-члена Альянса.

Поэтому в случае вступления Украины в НАТО решения о присоединении к военным операциям будут решаться консенсусом. В настоящее время в международные миротворческие операции привлекают исключительно профессиональных военных на добровольной основе. В Украине именно Верховная Рада решает, направлять ли украинских военных контингентов в состав международных миротворческих операций.

Почему Россия не может открыто с Украиной: смотрите видео