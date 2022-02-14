Посилюють панічні настрої українців й іноземні медіа, які у своїх матеріалах вже називають дату ймовірного вторгнення – 16 лютого, а також досить невтішно оцінюють шанси України. Сайт 24 канал зібрав найпоширеніші міфи та з поясненням спростував їх.

Читайте також Зеленський запевняє, що не вивезе родину з України

Протягом 13 лютого у соцмережах активно поширювалася інформація про нібито закриття авіасполучення з Україною. Передумовою для цього стало рішення страхових компанії "відкликати гарантії на перельоти".

У Facebook нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко написав, що вже 14 лютого з 16:00 за Києвом ймовірно повітряний рух в Україні може бути призупинено. А журналістка Тетяна Даниленко й зовсім у своєму дописі заявила про закриття неба.

Зверніть увагу! "Росія намагається зобразити Україну агресором": Канада закликала Кремль припинити дезінформацію

Приємного мало в тому, що війна ще навіть не розпочалася, а Україна фактично вже платить за неї мільярди. Закриття неба, відтік капіталу і напевне кваліфікованої робочої сили просто через панічні заяви держав – це люта несправедливість,
– написала медійниця у Facebook-дописі.

Невдовзі у Міністерстві інфраструктури України наголосили, що закриття авіапростору є суверенним правом України. У відомстві додали, що у низки перевізників виникають складнощі, пов'язані із коливаннями на ринках страхування, проте держава готова їх підтримати та надати фінансові гарантії.

14 лютого журналіст Юрій Бутусов заявив, що Держприкордонслужба тимчасово закрила 10 лютого в'їзд для всіх чоловіків – росіян призовного віку. За його словами, заборона нібито діятиме доти, поки Росія здійснює військові маневри під нашими кордонами.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі сайту 24 каналу зазначив, що Україна часто не пускає росіян, але на те є різні причини.

Щодня десятки іноземців з різних причин отримують відмову у в'їзді в Україну: хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в'їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через обмеження. Звичайно, серед іноземців є і громадяни Росії, – пояснив він.

Останніми днями у мережі почали розганяти фейк, що нібито народним депутатам України заборонили летіти за кордон. Однак згодом цю неправдиву інформацію спростував у своєму Facebook-ефірі "слуга народу" Роман Грищук.

Надзвичайно крутий вкид і фейк, тому що в принципі його важко якось спростувати, бо з понеділка у нас починається робота. Цей тиждень пленарний, то в принципі всі і так мають бути тут… Ніхто нікуди не збирається летіти. Стосовно сімей. Я не бачив жодного з колег, хто кудись би вивозив,
– наголосив нардеп у відео.

У багатьох фейкових повідомленнях йдеться про неможливість української армії дати відсіч РФ. Проте завдяки підтримці наших партнерів, передусім США, з 2014 року українська армія стала сильнішою. Міноборони Штатів регулярно поставляє до України зброю та проводить спільні навчання.

Сценарій масового бомбардування та ракетних ударів зі сторони Росії є нереалістичним, адже у такий спосіб Кремль не зможе розширити власну аудиторію прихильників режиму Путіна.

Під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за допомогу та інформацію, а також зазначив, що покладається на дані української розвідки й готується до будь-яких ризиків.

Ми повинні як держава розраховувати на себе, перш за все, на своїх військових, на своїх громадян. І повинні бути готовими у будь-який день,
– сказав український лідер.

Вже чимало років існує міф, що Північноатлантичний альянс проводить агресивну політику, яка зобов’язує країн-членів брати участь в усіх військових операціях НАТО.

Проте насправді кожна країна-член Альянсу самостійно вирішує, чи брати їй участь у певній військовій операції НАТО. Жодне рішення в міжнародній організації не ухвалюють за незгоди хоча б однієї країни-члена Альянсу.

Тому у разі входження України до НАТО рішення про приєднання до військових операцій вирішуватимуться консенсусом. Наразі до міжнародних миротворчих операцій залучають виключно професійних військових на добровільній основі. В Україні саме Верховна Рада вирішує, чи направляти українських військових контингентів до складу міжнародних миротворчих операцій.

Чому Росія не може відкрито з Україною: дивіться відео