Посилюють панічні настрої українців й іноземні медіа, які у своїх матеріалах вже називають дату ймовірного вторгнення – 16 лютого, а також досить невтішно оцінюють шанси України. Сайт 24 канал зібрав найпоширеніші міфи та з поясненням спростував їх.

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Цікаво знати! Згідно з інформацією Politico, президент США Джо Байден сказав союзникам, що "Росія може вторгнутися до України 16 лютого". Таку ж інформацію підтвердили й джерела Der Spiegel. А от інсайдери Bloomberg говорили, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого. До речі, це ЗМІ в ніч проти 5 лютого опублікувало повідомлення під заголовком: "Росія вторглася в Україну". Згодом Bloomberg за це вибачився.

Міф №1: закриття неба над Україною

Протягом 13 лютого у соцмережах активно поширювалася інформація про нібито закриття авіасполучення з Україною. Передумовою для цього стало рішення страхових компанії "відкликати гарантії на перельоти".

У Facebook нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко написав, що вже 14 лютого з 16:00 за Києвом ймовірно повітряний рух в Україні може бути призупинено. А журналістка Тетяна Даниленко й зовсім у своєму дописі заявила про закриття неба.

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Приємного мало в тому, що війна ще навіть не розпочалася, а Україна фактично вже платить за неї мільярди. Закриття неба, відтік капіталу і напевне кваліфікованої робочої сили просто через панічні заяви держав – це люта несправедливість,

– написала медійниця у Facebook-дописі.

Невдовзі у Міністерстві інфраструктури України наголосили, що закриття авіапростору є суверенним правом України. У відомстві додали, що у низки перевізників виникають складнощі, пов'язані із коливаннями на ринках страхування, проте держава готова їх підтримати та надати фінансові гарантії.

Міф №2: росіянам призовного віку забороняють в’їзд до України

14 лютого журналіст Юрій Бутусов заявив, що Держприкордонслужба тимчасово закрила 10 лютого в'їзд для всіх чоловіків – росіян призовного віку. За його словами, заборона нібито діятиме доти, поки Росія здійснює військові маневри під нашими кордонами.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі сайту 24 каналу зазначив, що Україна часто не пускає росіян, але на те є різні причини.

Щодня десятки іноземців з різних причин отримують відмову у в'їзді в Україну: хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в'їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через обмеження. Звичайно, серед іноземців є і громадяни Росії, – пояснив він.

Міф №3: депутатам заборонили летіти за кордон

Останніми днями у мережі почали розганяти фейк, що нібито народним депутатам України заборонили летіти за кордон. Однак згодом цю неправдиву інформацію спростував у своєму Facebook-ефірі "слуга народу" Роман Грищук.

Надзвичайно крутий вкид і фейк, тому що в принципі його важко якось спростувати, бо з понеділка у нас починається робота. Цей тиждень пленарний, то в принципі всі і так мають бути тут… Ніхто нікуди не збирається летіти. Стосовно сімей. Я не бачив жодного з колег, хто кудись би вивозив,

– наголосив нардеп у відео.

Міф №4: слабка армія

У багатьох фейкових повідомленнях йдеться про неможливість української армії дати відсіч РФ. Проте завдяки підтримці наших партнерів, передусім США, з 2014 року українська армія стала сильнішою. Міноборони Штатів регулярно поставляє до України зброю та проводить спільні навчання.

Сценарій масового бомбардування та ракетних ударів зі сторони Росії є нереалістичним, адже у такий спосіб Кремль не зможе розширити власну аудиторію прихильників режиму Путіна.

Під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за допомогу та інформацію, а також зазначив, що покладається на дані української розвідки й готується до будь-яких ризиків.

Ми повинні як держава розраховувати на себе, перш за все, на своїх військових, на своїх громадян. І повинні бути готовими у будь-який день,

– сказав український лідер.

Міф №5: агресивні плани НАТО

Вже чимало років існує міф, що Північноатлантичний альянс проводить агресивну політику, яка зобов’язує країн-членів брати участь в усіх військових операціях НАТО.

Проте насправді кожна країна-член Альянсу самостійно вирішує, чи брати їй участь у певній військовій операції НАТО. Жодне рішення в міжнародній організації не ухвалюють за незгоди хоча б однієї країни-члена Альянсу.

Тому у разі входження України до НАТО рішення про приєднання до військових операцій вирішуватимуться консенсусом. Наразі до міжнародних миротворчих операцій залучають виключно професійних військових на добровільній основі. В Україні саме Верховна Рада вирішує, чи направляти українських військових контингентів до складу міжнародних миротворчих операцій.

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