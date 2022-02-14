Посилюють панічні настрої українців й іноземні медіа, які у своїх матеріалах вже називають дату ймовірного вторгнення – 16 лютого, а також досить невтішно оцінюють шанси України. Сайт 24 канал зібрав найпоширеніші міфи та з поясненням спростував їх.
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Міф №1: закриття неба над Україною
Протягом 13 лютого у соцмережах активно поширювалася інформація про нібито закриття авіасполучення з Україною. Передумовою для цього стало рішення страхових компанії "відкликати гарантії на перельоти".
У Facebook нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко написав, що вже 14 лютого з 16:00 за Києвом ймовірно повітряний рух в Україні може бути призупинено. А журналістка Тетяна Даниленко й зовсім у своєму дописі заявила про закриття неба.
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Приємного мало в тому, що війна ще навіть не розпочалася, а Україна фактично вже платить за неї мільярди. Закриття неба, відтік капіталу і напевне кваліфікованої робочої сили просто через панічні заяви держав – це люта несправедливість,
– написала медійниця у Facebook-дописі.
Невдовзі у Міністерстві інфраструктури України наголосили, що закриття авіапростору є суверенним правом України. У відомстві додали, що у низки перевізників виникають складнощі, пов'язані із коливаннями на ринках страхування, проте держава готова їх підтримати та надати фінансові гарантії.
Міф №2: росіянам призовного віку забороняють в’їзд до України
14 лютого журналіст Юрій Бутусов заявив, що Держприкордонслужба тимчасово закрила 10 лютого в'їзд для всіх чоловіків – росіян призовного віку. За його словами, заборона нібито діятиме доти, поки Росія здійснює військові маневри під нашими кордонами.
Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі сайту 24 каналу зазначив, що Україна часто не пускає росіян, але на те є різні причини.
Щодня десятки іноземців з різних причин отримують відмову у в'їзді в Україну: хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в'їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через обмеження. Звичайно, серед іноземців є і громадяни Росії, – пояснив він.
Міф №3: депутатам заборонили летіти за кордон
Останніми днями у мережі почали розганяти фейк, що нібито народним депутатам України заборонили летіти за кордон. Однак згодом цю неправдиву інформацію спростував у своєму Facebook-ефірі "слуга народу" Роман Грищук.
Надзвичайно крутий вкид і фейк, тому що в принципі його важко якось спростувати, бо з понеділка у нас починається робота. Цей тиждень пленарний, то в принципі всі і так мають бути тут… Ніхто нікуди не збирається летіти. Стосовно сімей. Я не бачив жодного з колег, хто кудись би вивозив,
– наголосив нардеп у відео.
Міф №4: слабка армія
У багатьох фейкових повідомленнях йдеться про неможливість української армії дати відсіч РФ. Проте завдяки підтримці наших партнерів, передусім США, з 2014 року українська армія стала сильнішою. Міноборони Штатів регулярно поставляє до України зброю та проводить спільні навчання.
Сценарій масового бомбардування та ракетних ударів зі сторони Росії є нереалістичним, адже у такий спосіб Кремль не зможе розширити власну аудиторію прихильників режиму Путіна.
Під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за допомогу та інформацію, а також зазначив, що покладається на дані української розвідки й готується до будь-яких ризиків.
Ми повинні як держава розраховувати на себе, перш за все, на своїх військових, на своїх громадян. І повинні бути готовими у будь-який день,
– сказав український лідер.
Міф №5: агресивні плани НАТО
Вже чимало років існує міф, що Північноатлантичний альянс проводить агресивну політику, яка зобов’язує країн-членів брати участь в усіх військових операціях НАТО.
Проте насправді кожна країна-член Альянсу самостійно вирішує, чи брати їй участь у певній військовій операції НАТО. Жодне рішення в міжнародній організації не ухвалюють за незгоди хоча б однієї країни-члена Альянсу.
Тому у разі входження України до НАТО рішення про приєднання до військових операцій вирішуватимуться консенсусом. Наразі до міжнародних миротворчих операцій залучають виключно професійних військових на добровільній основі. В Україні саме Верховна Рада вирішує, чи направляти українських військових контингентів до складу міжнародних миротворчих операцій.
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