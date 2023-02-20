Разлом земной коры в турецком Хатае удалось зафиксировать на камеру: кадры поражают

В результате разрушительного землетрясения в Турции на некоторых участках территорий появились разломы. В сети опубликовали впечатляющие кадры.

Видео снято в провинции Хатай, близ города Антакья. Огромные ущелья достигают ширины 200 метров, а глубина составляет около 30 метров.

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Последствия землетрясения в Турции

Отметим, что Антакья расположен на северном крае разлома Мертвого моря. Образовавшиеся в регионе трещины проходят в 20 километрах вдоль западной границы Сирии.

После землетрясения образовалась гигантская трещина: смотрите видео

Напомним, что 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявили чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Землетрясение в Турции и Сирии: главные новости

Согласно предварительным оценкам мощные землетрясения в Турции приведут к потерям в экономике на сумму 84 миллиарда долларов или около 10% ВВП.

По прогнозам конфедерации турецких предприятий и бизнеса, произошедшие 6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 нанесли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 миллиарда долларов и еще 10,4 миллиарда долларов потерь национального дохода.

Группа Turkonfed заявила, что потери рабочей силы обойдутся турецкой экономике в 2,9 миллиона долларов. От землетрясений серьезно пострадали 10 провинций и 13,5 миллиона человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.

Турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, сильно пострадавший, полностью снесут и отстроят заново.

Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что за время поисково-спасательной операции в регионах Турции, пострадавших в результате мощных землетрясений, удалось разыскать 136 украинцев. Однако, к сожалению, пять наших сограждан погибли.