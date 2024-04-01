Какие средства ПВО способны перехватывать "Цирконы": в Воздушных силах ответили

Российская оккупационная армия для обстрелов Украины использует гиперзвуковые ракеты "Циркон". В Воздушных силах рассказали, какие средства противовоздушной обороны могут перехватить такую вражескую цель.

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш также объяснил, для чего именно враг использует ракеты "Циркон". Об этом он рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Циркон" трудно поразить

Противостоять вражеским ракетам "Циркон" могут современные средства американской ПВО.

По словам Ильи Евлаша, сейчас сбивать эти ракеты может только зенитно-ракетный комплекс Patriot, который уже неоднократно доказывал свою высокую эффективность не только в борьбе с "Цирконами", но и с ракетами "Кинжал".

Об этом оружии мы знаем немного. Враг держит в тайне тактико-технические характеристики, наши эксперты сейчас изучают, какие особенности оно имеет. Это оружие используется противником и как испытание его в боевых условиях, для тестирования наших систем ПВО,

– отметил представитель Воздушных сил.

Евлаш также добавил, что эту ракету чрезвычайно трудно поразить, она быстро добирается до любой точки нашей страны. "Поэтому когда появляется информация о воздушной тревоге, советуем немедленно спуститься в укрытие", – подчеркнул спикер.

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