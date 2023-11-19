Объединяет Пригожина и Навального, – Чаленко о планах Гиркина идти в президенты

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин собрался баллотироваться в президенты России. О своем самовыдвижении Гиркин заявил в письме из СИЗО.

Ранее террорист уже сообщал, что хочет "побороться" за кремлевский "трон". Политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что "самовыдвижение" Гиркина произошло не случайно.

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Гиркин – инструмент в руках ФСБ России

"Стрелков в своем амплуа по сути объединяет Евгения Пригожина и Алексея Навального. То есть его посадили и он всем "показывает кузькину мать". Мы понимаем, что это просто технологический проект родом из ФСБ, на кого и работает все эти годы Гиркин", – сказал политолог.

"Показывать кузькину мать" Это российское идиоматическое или шутливо-ироническое выражение, означающее угрозу наказания или расправы.

Несмотря на это, Гиркин довольно не простой человек. Он виновен в сбитии рейса "Малайзийских авиалиний" МН17, а также благодаря ему начались проблемы на Донбассе в 2014 году. Поэтому Стрелков – это инструмент ФСБ России, выполняющий все их приказы.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Предположим, Кремль опасается радикальных взглядов и действий, которые все чаще наполняются среди оккупационной армии и частных военных компаний. В частности, у "Шторм-Z" наблюдаются панические настроения, поскольку группировка теряет более 80% личного состава на войне против Украины.

Подобная ситуация, когда снова Владимиру Путину не могут принести на "блюдечке" какую-то победу, например Авдеевку. Это очевидно, что надо строить подконтрольного себе "оппозиционера", которого сначала посадили и показали, какой он несчастный, а теперь все радикальное сообщество будут группировать вокруг него и он будет неким "оппонентом",

– подчеркнул Чаленко.

Путин хочет подтвердить "народную легитимность"

По словам Чаленко, Путину уже "рисуют" победу в первом туре президентских выборов, а помогут в этом манипуляции в России и на временно оккупированных территориях Украины. Поскольку недавно российский президент подписал закон о возможности проведения выборов на ВОТ во время военного положения.

17 марта 2024 года в России должны пройти президентские "выборы", которые приходятся по крайней мере на две символические даты: 10-ю годовщину оккупации украинского Крыма и 25-ю годовщину пребывания Путина на кремлевском "троне".

Чаленко подробнее рассказал о желании Гиркина идти в президенты: смотреть видео

Все это делается для того, чтобы продлить агонию, в которой находится кремлевский режим. К сожалению, Путин сам не хочет этого прекратить,

– заметил Игорь Чаленко.

Поэтому "самодвижение" Игоря Стрелков-Гиркина напрямую связано с желанием Владимира Путина получить хоть какую-то пародию на "народную легитимность" к действиям, которые совершает Россия против Украины и всего цивилизованного мира.

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