Патриот-преступник: кто решил устранить Гиркина за длинный язык
В России арестовали террориста и военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина. Его обвиняют в экстремизме.
Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Он отметил, что двух людей в России еще трогать нельзя – это Гиркина и Пригожина. Ведь они окончательно разрушат путинскую систему и армию.
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Истинная причина задержания
Российский оппозиционный политик предполагает, что обвинение по 282 статье только повод для задержания, а затем и возможного ареста террориста Гиркина. Вероятно, группа Владимир Квачков, Стрелков и другие планировать уничтожить министра обороны страны-агрессорки Сергея Шойгу.
Для меня это неприемлемо, ведь Шойгу "лучший" всех времен и народов министр обороны. Я хотел бы встретить его на поле боя, когда в России будет гражданская война. Не Суровикина, ведь с этим будет очень сложно,
– сказал Мальцев.
Гиркин очень ревнует к "успеху" главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Во время однодневного мятежа "повару Путина" не удалось сбросить Шойгу, поэтому для преступника Стрелкова цель номер один – Шойгу. Возможно, он не готовил покушение на министра обороны России, но разговоры такие были.
"Я полностью уверен, что это истинная причина задержания. Сейчас пауки в банке жрут друг друга. Это очень хорошо", – отметил российский оппозиционный политик.
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Все стрелки на Стрелкова
Наибольшее унижение для Горкина – это подъем Пригожина. Один и другой в этой системе противодействуют друг другу. Сейчас патриот-преступник Гиркин представляет опасность.
Почему он так резко выражался? Потому что Пригожин не так резко высказывался. Это конкуренция с Пригожиным,
– добавил Мальцев.
Люди, которые занимались "победой" над Украиной с 2014 года, понимают, что проиграли. Они обвиняют в этом ворвавшегося в Донбасс Гиркина. Все стрелки будут переводить на него даже не на Путина.Важно! Гиркин находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом. Ему был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.
Что известно о задержании Гиркина
- 21 июля российский Мещанский суд арестовал террориста Игоря Стрелкова-Гиркина на 2 месяца по обвинению в "призывах к экстремизму".
- Террористу и военному преступнику грозит до 5 лет лишения свободы. Пока он будет находиться в СИЗО до 18 сентября, согласно решению суда.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отреагировал на задержание военного преступника Гиркина. По его совам, это указывает на то, что противостояние между башнями Кремль переходит в активную фазу. После мятежа Пригожина соответствующие процессы начали выходить наружу.