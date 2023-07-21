Патриот-преступник: кто решил устранить Гиркина за длинный язык

В России арестовали террориста и военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина. Его обвиняют в экстремизме.

Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Он отметил, что двух людей в России еще трогать нельзя – это Гиркина и Пригожина. Ведь они окончательно разрушат путинскую систему и армию.

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Истинная причина задержания

Российский оппозиционный политик предполагает, что обвинение по 282 статье только повод для задержания, а затем и возможного ареста террориста Гиркина. Вероятно, группа Владимир Квачков, Стрелков и другие планировать уничтожить министра обороны страны-агрессорки Сергея Шойгу.

Для меня это неприемлемо, ведь Шойгу "лучший" всех времен и народов министр обороны. Я хотел бы встретить его на поле боя, когда в России будет гражданская война. Не Суровикина, ведь с этим будет очень сложно,

– сказал Мальцев.

Гиркин очень ревнует к "успеху" главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Во время однодневного мятежа "повару Путина" не удалось сбросить Шойгу, поэтому для преступника Стрелкова цель номер один – Шойгу. Возможно, он не готовил покушение на министра обороны России, но разговоры такие были.

"Я полностью уверен, что это истинная причина задержания. Сейчас пауки в банке жрут друг друга. Это очень хорошо", – отметил российский оппозиционный политик.

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Все стрелки на Стрелкова

Наибольшее унижение для Горкина – это подъем Пригожина. Один и другой в этой системе противодействуют друг другу. Сейчас патриот-преступник Гиркин представляет опасность.

Почему он так резко выражался? Потому что Пригожин не так резко высказывался. Это конкуренция с Пригожиным,

– добавил Мальцев.

Люди, которые занимались "победой" над Украиной с 2014 года, понимают, что проиграли. Они обвиняют в этом ворвавшегося в Донбасс Гиркина. Все стрелки будут переводить на него даже не на Путина.

Что известно о задержании Гиркина

21 июля российский Мещанский суд арестовал террориста Игоря Стрелкова-Гиркина на 2 месяца по обвинению в "призывах к экстремизму".

Террористу и военному преступнику грозит до 5 лет лишения свободы. Пока он будет находиться в СИЗО до 18 сентября, согласно решению суда.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отреагировал на задержание военного преступника Гиркина. По его совам, это указывает на то, что противостояние между башнями Кремль переходит в активную фазу. После мятежа Пригожина соответствующие процессы начали выходить наружу.

Гиркин находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом. Ему был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.