Это предвыборная кампания Гиркина: экс-агент КГБ сказал, могут ли ему вынести приговор

В России 21 июля был задержан террорист Игорь Гиркин. Ранее он фактически начал свою политическую деятельность и перешел предел в критике российского руководства. Гиркина действительно могут посадить за решетку.

Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Гиркин пошел по той же дороге, что Евгений Пригожин.

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"Его могут посадить, потому что он пошел по дороге Пригожина. Он пошел дальше, чем просто критика армии. Он практически начал политическую деятельность, когда создал "Клуб рассерженных патриотов". Это политическая партия, у которой были политические амбиции на следующий год. Это предвыборная кампания Гиркина", – сказал Жирнов.

Идеологическая программа Гиркина

Жирнов отметил, что фактически Гиркин проводил предвыборную кампанию, чтобы показать россиянам: Путин не подходит на роль президента, а он сможет лучше руководить Россией.

Конечно, в этом смысле он перешел "красную линию", как Пригожин. Гиркин перестал просто критиковать конкретные армейские недостатки. Он начал критиковать Путина с политической точки зрения как неработающую систему, которую нужно заменить,

– заметил он.

Гиркин постоянно делал заявления, что российская армия плохо воюет, оборонный комплекс плохо производит снаряды и технику для войны. Он чуть не призвал сбросить всех и поставить его. Террорист уверял россиян, что он вел бы войну против Украины гораздо жестче.

"Это идеологическая программа Гиркина. У Путина нет идеологической программы. У него постоянно меняются объяснения, зачем была эта так называемая "спецоперация". Гиркин очень опасный критик для Путина", – добавил экс-агент КГБ.

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