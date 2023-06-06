Достаточно ли защищена Киевская ГЭС от ударов с воздуха: Наев назвал ответственных за ее защиту
Источник:Укринформ
Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ситуации с безопасностью на Киевской ГЭС. Он прокомментировал ее в контексте теракта, который Россия устроила в Херсонской области.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев прокомментировал подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Он заявил, что оккупанты пытались повредить украинские плотины и до этого.
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Что с защитой Киевской ГЭС
По словам Наева, Киевская ГЭС находится в зоне ответственности подчиненной ему группировки сил и средств обороны Киева. Воины ВСУ внедрили целый комплекс мер, чтобы защитить объект от ударов с воздуха и не дать вражеским ДРГ попасть на него и нанести вред.
Как нам известно, враг и до этого пытался как-то навредить нашим дамбам на реке Днепр, но его действия были безуспешны,
– отметил он.
Генерал-лейтенант добавил, что Объединенные силы ВСУ анализируют все возможные угрозы России и пытаются снизить вражеские действия до нуля.
Подрыв Каховской ГЭС: что известно
- В ночь на 6 июня оккупанты взорвали дамбу в Херсонской области и спровоцировали экологическую катастрофу на юге Украины. За неделю до этого теракта Россия перестала расследовать аварии из-за "военных действий".
- Из-за агрессии россиян поднялся уровень воды. Она начала смывать минные поля на левом берегу Днепра. Теперь боеприпасы прибивает в неожиданных местах.
- В Херсонской области началась эвакуация населения из-за затопления. К сожалению, вода уже затопила зоопарк "Сказочная Диброва" в Новой Каховке. На его территории находились 300 животных. Хозяйка парка Елена Навроцкая объяснила, почему их не эвакуировали.