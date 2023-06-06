Достаточно ли защищена Киевская ГЭС от ударов с воздуха: Наев назвал ответственных за ее защиту

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ситуации с безопасностью на Киевской ГЭС. Он прокомментировал ее в контексте теракта, который Россия устроила в Херсонской области.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев прокомментировал подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Он заявил, что оккупанты пытались повредить украинские плотины и до этого.

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Что с защитой Киевской ГЭС

По словам Наева, Киевская ГЭС находится в зоне ответственности подчиненной ему группировки сил и средств обороны Киева. Воины ВСУ внедрили целый комплекс мер, чтобы защитить объект от ударов с воздуха и не дать вражеским ДРГ попасть на него и нанести вред.

Как нам известно, враг и до этого пытался как-то навредить нашим дамбам на реке Днепр, но его действия были безуспешны,

– отметил он.

Генерал-лейтенант добавил, что Объединенные силы ВСУ анализируют все возможные угрозы России и пытаются снизить вражеские действия до нуля.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно