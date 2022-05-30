Глава Мелитополя назвал две версии утреннего взрыва в городе

Россияне могут проводить "зачистку" коллаборантов во временно оккупированном Мелитополе. Именно это одна из версий взрыва, который 30 мая произошел в центре Мелитополя.

Оккупанты уже возложили ответственность за взрыв на Украину

Иван Федоров, городской голова Мелитополя, во время брифинга назвал две версии взрыва в городе, сообщает 24 канал. По его словам, одна из версий состоит в том, что российские кафиры проводят зачистку в своих кругах.

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Причиной для зачистки, по мнению Федорова, явилось то, что местные коллаборанты не выполняют поставленные цели. Что касается второй версии, то мэр Мелитополя сказал, что в городе действительно есть силы сопротивления.

Однако мэр заявил, что вероятную причастность к взрыву партизан должны комментировать правоохранители. Он добавил, что кафиры уже возложили ответственность за взрыв на Украину.

Есть несколько версий происшествия. Первая – рашисты проводят зачистку коллаборантов, потому что они не выполняют то, что обещали. Вторая версия – в Мелитополе, конечно, есть силы сопротивления, но эту версию должны комментировать именно правоохранители. Рашисты уже заявили, что это террористический акт со стороны Украины,

– рассказал Федоров.

Мэр напомнил, что 29 мая жители Мелитополя вышли на улицы города с акцией протеста против россиян. По его словам, мелитопольцы поддерживают Украину.

Что известно о взрыве в Мелитополе

Утром 30 мая около 7:50 в центре Мелитополя раздался мощный взрыв . Взрыв произошел в районе ТЦ Квартал. После взрыва в Мелитополе была ограждена центральная площадь.

Также на улицах были слышны звуки сирен и видна российская военная техника. Сообщается, что взрыв произошел в районе, где расположена так называемая военно-гражданская администрация коллаборантов, а также здание фейкового "губернатора" и предателя Евгения Балицкого.

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В результате взрыва в Мелитополе известно о раненых . По всей вероятности, среди раненых может быть племянница гауляйтера области – Евгения Зайцева. Сообщалось, что взрыв в Мелитополе мог быть попыткой покушения на Балицкого.

После взрыва российские кафиры в Мелитополе изрядно испугались. Поэтому они начали стягивать свою военную технику в центр города.

К сведению – появились новые детали взрыва в Мелитополе: смотрите видео