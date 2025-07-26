"Шутят, что просил поставить Patriot в Умани": зачем в Украину приезжал глава МИД Израиля

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 22 июля прибыл в Украину с официальным визитом, на следующий день он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Скорее всего, главной темой визита была Умань.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что ходили слухи, что Саар попросит Patriot для города, но это все шутки. На самом деле приезд мог быть связан с празднованием еврейского Нового года.

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Зачем в Украину приезжал глава МИД Израиля?

Каждый год хасиды съезжаются в Умань на празднование еврейского Нового Года – Рош ха-Шана. Так, прошлом году в город прибыли более 30 тысяч хасидов, которые собрались у могилы Раби Нахмана для первой молитвы.

В Израиле шутили, что Саар просил поставить Patriot в Умани, чтобы защищать еврейских паломников. До этого не дошло. Однако то, что мы знаем – просил Украину переправить туда усиленные подразделения полиции,

– сказал он.

Зильбер объяснил, что ранее Израиль присылал туда собственную полицию, чтобы поддерживать там порядок. Однако это невозможно во время войны. В то же время израильский журналист отметил, что сейчас в нашей стране, учитывая российские атаки, есть много мест, где стоило бы поставить полицейских.

Он добавил, что прогресс в отношениях Израиля и Украины заметен – Саар осудил обстрелы городов оккупантами, а также сказал, что наши две страны имеют единых врагов – Россию и Иран.

Напомним, что в прошлом году из-за приезда хасидов на празднование миграционная служба и правоохранители перешли на усиленный режим работы.