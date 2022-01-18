Глава МИД Канады и Зеленский обсудили безопасность вокруг Украины и вероятные угрозы
Источник:твитер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Политики обсудили видение по стабилизации ситуации вокруг Украины.
Мелани Жоли перед этим встречалась с Дмитрием Кулебой. Это случилось 18 января во время официального визита в Украину.
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Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады
Принял госпожу министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Говорили о вызовах в сфере безопасности вокруг Украины. Обменялись видением по стабилизации ситуации,
– написал Зеленский.
Президент заверил, что глава канадского МИД в очередной раз подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины.
Кстати, на брифинге Мелани Жоли заявила, что Канада предоставит Украине вооружение. В частности речь идет о военном оборудовании.
Последние встречи Владимира Зеленского
- 18 января Президент Украины встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Политики обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. В частности сенаторы выразили полную поддержку Киеву.
- 18 января американское издание сообщило, что Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс посетил Украину. Якобы на прошлой неделе Бернс встретился с Владимиром Зеленским. Причиной стала угроза вторжения России.
- 17 января Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Политики обсудили организацию саммита в нормандском формате.
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Полный текст публикации Владимира Зеленского
Принял госпожу министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Говорили о вызовах в сфере безопасности вокруг Украины. Обменялись видением по стабилизации ситуации. Канада в очередной раз подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и независимости.