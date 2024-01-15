Глава МИД Северной Кореи прибыла в Москву после заявлений КНДР об успешном испытании ракеты

Россия ищет союзников среди стран с режимами, подобными своему, поэтому не удивительно, что она строит дипломатические отношения с Северной Кореей. Они закрепляются визитами представителей МИД.

Министерство иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй прибыло в Москву 14 января после заявлений о испытание новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты. Ее встретили представители российского МИДа и посольства Северной Кореи.

Смотрите также Ситуация сложнее, чем с Ираном: может ли мир повлиять на сотрудничество России и Северной Кореи

Россия и КНДР усилили связи

Запуск баллистической ракеты осудили ядерные посланники Южной Кореи, США и Японии. Они заявили, что именно подобные провокации от Северной Кореи являются причиной нестабильности.

Россия и Северная Корея усилили связи после начала полномасштабной войны в Украине, хотя и до этого считались союзниками. Ким Чен Ын в сентябре 2023 года встретился с президентом России Владимиром Путиным на Дальнем Востоке России.

Российские чиновники, в частности, Шойгу и Лавро, также посетили КНДР в прошлом году.

В ГУР раскрыли масштабы поставок оружия из КНДР в Россию