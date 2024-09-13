Глава МИД Литвы назвал лучшую реакцию на иранские ракеты в России
Источник:Укринформ
Литва поддержит все европейские санкции против Ирана из-за поставок ракет для России. Однако самым эффективным ответом станут удары Украины по складам с этими ракетами.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в МИД Украины.
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Европа должна ввести санкции против Ирана
Очевидно, что Литва поддержит все европейские санкции против Ирана за его поддержку военных усилий России против Украины. Но было бы очень обидно снова увидеть, как процесс разговора, когда речь идет о санкциях, занимает очень много времени, и, как во многих случаях в прошлом, не приносит результатов,
– отметил министр.
Он отметил, что Литва считает необходимым вводить санкции против объектов, на которые легко наложить ограничения, таких как российские аэродромы.
"Украина, я уверен, была бы готова наложить на них санкции ракетными ударами большой дальности, если бы только Украине это позволили. Поэтому это был бы лучший ответ, немедленный ответ, который не требует от 27 стран сесть за стол и о чем-то договориться", – подчеркнул Ландсбергис.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил 10 сентября, что Иран передал России баллистические ракеты, которые могут быть использованы против Украины в ближайшие недели. В то же время военные корреспонденты утверждают, что использование иранской баллистики произошло уже неоднократно – с чем и связано увеличение ударов этим типом оружия.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что не может подтвердить применение Россией иранских ракет по Украине.