Первая официальная встреча с администрацией Трампа: как Украине ее правильно использовать

Главу МИД Украины Андрея Сибигу пригласили на заседание, в котором примут участие руководители МИД Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и США. Встреча состоится 12 февраля 2025 года. Это будет первый официальный контакт Украины с администрацией Дональда Трампа.

Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, что это хорошая возможность послушать идеи США, которые сейчас там обсуждают, по завершению российско-украинской войны. Это, вероятно, позволит понять, как в будущем строить отношения с администрацией Трампа.

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Первый контакт с администрацией Трампа

Андрей Крамаров отметил, что украинской стороне во время встречи с представителями администрации Трампа важно будет понять, где позиции по завершению российско-украинской войны совпадают, а где нет.

Хорошо, что к этому привлечены и наши главные партнеры из Европы. Также важно, что Соединенные Штаты Америки рассматривают Украину, как европейского лидера. Это большое достижение украинского народа,

– сказал военный эксперт.

Он предположил, что лидеры Европы также выскажут свое видение вероятного завершения российско-украинской войны.

Важно! Американский политолог Рамиз Юнус считает, что Дональд Трамп может стать миротворцем и завершить войну, ведь Россия не имеет рычагов влияния на США. Он отметил, что Украина нуждается в реальных гарантиях безопасности, в частности возможного участия американских войск, даже вне НАТО. Кремль может сопротивляться, но его ресурсы ограничены, а ядерные угрозы не повлияют на Трампа.

На встрече 12 февраля, по словам Андрея Крамарова, состоится диалог между США и влиятельными странами Европы.

Это важно, ведь мы (Украина – 24 Канал) и наши европейские партнеры получим первые сигналы, куда двигаться в отношениях с Соединенными Штатами Америки,

– высказался он.