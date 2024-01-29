Вероятно, между Украиной и Венгрией потеплеют отношения, – политолог сказал почему

В Закарпатье 29 января прибыл глава Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Он встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком. Стороны будут работать над налаживанием отношений между странами.

Такая встреча очень важна ввиду довольно сложных отношений между Украиной и Венгрией. Об этом 24 Каналу рассказал политолог партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун заметив, что есть целый ряд вопросов, которые нужно обсудить.

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Каких тем может касаться встреча

Украина нуждается в поддержке Венгрии в контексте вступления в Европейский Союз. Учитывая это, придется чаще проводить подобные разговоры, ведь без поддержки Венгрии мы не сможем присоединиться к ЕС такими темпами, как делаем это сейчас – во время полномасштабного вторжения России.

Очевидно, этот приезд связан с последующей встречей Владимира Зеленского и Виктора Орбана, которая может состояться в ближайшие месяцы. Так что сейчас так называемая "сверка часов" когда стороны хотят понять о чем можно говорить, а о чем договоренностей принципиально не достигнут,

– рассказал Максим Джигун.

Также стороны будут искать вопросы, которые устраивают обе страны. Так хотят найти путь, чтобы выйти из положения, в котором сейчас находятся отношения Венгрии и Украины. По словам политолога, они не были слишком близки еще до начала полномасштабного вторжения. Одной из причин являются территориальные споры, которые звучали со стороны Венгрии.

В XXI веке страна, которая входит, в Евросоюз, в которой все хорошо, должна была бы забыть сентимент прошлого, который причем не всегда исторически оправдан. Но эти вещи, о которых говорят венгры, все-таки были на повестке дня,

– заметил Джигун.

Также стороны, вероятно, будут говорить об экономическом сотрудничестве. Ведь по этим вопросам Венгрия не всегда согласна с Европейским Союзом. В то же время она выбирает политику изоляции от других членов-ЕС.

Риторика Венгрии вредит самой стране

По мнению политолога, встречи министров не проходят, если нет дальнейших планов для усиления сотрудничества. Сейчас Украина наблюдает за тем, как блокирование Виктором Орбаном помощи для Украины выход из важных договоренностей, достигнутых на уровне стран Евросоюза или НАТО, – все больше вредит самой Венгрии.

Это человек (Виктор Орбан – 24 Канал) за более чем 20 лет прикипел к кабинетам власти и мягким сиденьям, поэтому не хочет оттуда выбираться. При этом он в какой-то момент забыл, кому служит: своему народу или собственным амбициям и Владимиру Путину. Сейчас это играет с ним неприятную шутку,

– подчеркнул политолог.

Орбан уже сам начинает понимать, что продолжение такой политики будет наносить все больший вред самой Венгрии. Вероятно, поэтому возникла идея провести встречу хотя бы на уровне министров и руководителя Офиса Президента. Ведь уже сейчас нужно искать варианты выхода из ситуации.

Ранее венгерскому премьер-министру казалось, что его возможность ставить на паузу любые решения, пользуясь правом вето, является безлимитной. Но, как свидетельствует практика, некоторые лидеры начинают уставать от подобной риторики Венгрии. Среди них и те страны, которые ей больше всего помогают.

Они понимают что не может государство, которое живет за счет дотаций Европейского Союза, учить жить все другие страны и говорить кому выделять средства, а кому нет. Понимая это, Орбан начинает менять жесткую позицию, поэтому в ближайшие месяцы нас ждет определенное потепление в отношениях между Киевом и Будапештом,

– предположил Максим Джигун.

Впрочем, не стоит забывать, что это не добровольная позиция со стороны Орбана, а вынужденный шаг. Он нужен для того, чтобы Орбан смог и дальше получать большие средства от Евросоюза и выживать в условиях политического кризиса, который есть и в самой Венгрии.

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