Така зустріч дуже важлива, зважаючи на доволі складні стосунки між Україною та Угорщиною. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що є ціла низка питань, які треба обговорити.

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Яких тем може стосуватися зустріч

Україна потребує підтримки Угорщини в контексті вступу до Європейського Союзу. З огляду на це, доведеться частіше проводити подібні розмови, адже без підтримки Угорщини ми не зможемо приєднатися до ЄС такими темпами, як робимо це зараз – у часі повномасштабного вторгнення Росії.

Очевидно, цей приїзд пов'язаний з подальшою зустріччю Володимира Зеленського та Віктора Орбана, яка може відбутися у найближчі місяці. Тож зараз так зване "звіряння годинників", коли сторони хочуть зрозуміти, про що можна говорити, а про що домовленостей принципово не досягнуть,

– розповів Максим Джигун.

Також сторони шукатимуть питання, які влаштовують обидві країни. Так хочуть знайти шлях, щоб вийти зі становища, в якому зараз перебувають відносини Угорщини та України. За словами політолога, вони не були надто близькими ще до початку повномасштабного вторгнення. Однією з причин є територіальні суперечки, які лунали з боку Угорщини.

У ХХІ столітті країна, яка входить до Євросоюзу, в якої все добре, мала б забути сентимент минулого, який причому не завжди історично виправданий. Але ці речі, про які кажуть угорці, все-таки були на порядку денному,

– зауважив Джигун.

Також сторони, ймовірно, говоритимуть про економічну співпрацю. Адже щодо цих питань Угорщина не завжди погоджується з Європейським Союзом. Натомість вона обирає політику ізоляції від інших членів-ЄС.

Риторика Угорщини шкодить самій країні

На думку політолога, зустрічі міністрів не відбуваються, якщо немає подальших планів для посилення співпраці. Зараз Україна спостерігає за тим, як блокування Віктором Орбаном допомоги для України, вихід із важливих домовленостей, які були досягнуті на рівні країн Євросоюзу чи НАТО – дедалі більше шкодить самій Угорщині.

Це людина (Віктор Орбан – 24 Канал) за понад 20 років прикипіла до владних кабінетів і м'яких сидінь, тому не хоче звідти вибиратися. При цьому він у якийсь момент забув кому служить: своєму народові, чи власним амбіціям та Владіміру Путіну. Зараз це грає з ним неприємний жарт,

– підкреслив політолог.

Орбан вже сам починає розуміти, що продовження такої політики, завдаватиме дедалі більше шкоди самій Угорщині. Ймовірно, тому виникла ідея провести зустріч хоча б на рівні міністрів і керівника Офісу Президента. Адже вже зараз потрібно шукати варіанти виходу з ситуації.

Раніше угорському прем'єр-міністру здавалося, що його можливість ставити на паузу будь-які рішення, користуючись правом вето, – є безлімітною. Але як свідчить практика, деякі лідери починають втомлюватися від подібної риторики Угорщини. Серед них і ті країни, які їй найбільше допомагають.

Вони розуміють, що не може держава, яка сама живе за дотації Європейського Союзу, вчити жити всі інші країни та казати, кому виділяти кошти, а кому ні. Розуміючи це, Орбан починає міняти жорстку позицію, тому в найближчі місяці нас чекає певне потепління у відносинах між Києвом і Будапештом,

– припустив Максим Джигун.

Утім не варто забувати, що це не добровільна позиція з боку Орбана, а вимушений крок. Він потрібен для того, щоб Орбан зміг і надалі отримувати великі кошти з Євросоюзу та виживати в умовах політичної кризи, яка є і в самій Угорщині.

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