Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Закарпатье: начались переговоры с Кулебой и Ермаком

Петер Сийярто уже прибыл в Закарпатье и встретился с украинскими чиновниками. На встрече присутствуют глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Ориентировочно в 11:51 29 января глава ОП сообщил, что встреча уже началась. Украинская сторона сообщила, что они будут пытаться наладить отношения, пишет 24 Канал.

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Что известно о встрече Сийярто с Кулебой и Ермаком

Андрей Ермак сообщил о начале визита венгерской делегации. Он заявил, что вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встретились с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто с командой.

Работаем, чтобы наладить отношения, требуется откровенный и конструктивный диалог,

– заявил Ермак.

В свою очередь в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что министр Дмитрий Кулеба, руководитель ОП Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали переговоры в Ужгороде. Их цель– нормализация украино-венгерских отношений.

Руководитель МИД Венгрии в свою очередь также подтвердил свой визит в Украину, в частности – в Ужгород.

"Надо сделать все, чтобы венгерская община Закарпатья вернула себе прежние права", – заявил венгерский политик Петер Сийярто.

Встреча политиков в Ужгороде: смотрите видео

Зеленский должен встретиться с Орбаном

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко рассказывал, что на 29 января в Ужгороде запланирована встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Тогда в МИДе объяснили, что переговоры станут продолжением недавних политических контактов двух стран. В частности, стороны должны говорить об организации встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Цель запланированной встречи чиновников– продвижение важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений.

В свою очередь Сийярто заявил, что они "рады иметь венгерско-украинский диалог на высоком уровне, если он будет подобающим образом подготовлен".

Относительно встречи Зеленского и Орбана, то в декабре 2023 года венгерский премьер заявил, что принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского о двусторонней встрече. Тогда Орбан сказал: "Я сказал ему, что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем?