Расширит эскалацию или прекратит ее: с чем в Беларусь прилетел министр обороны Китая

Министр обороны Китая Ли Шанфу 16 августа прибыл в Беларусь. Главная тема переговоров китайского чиновника и самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко – производство РСЗО "Полонез".

Заместитель руководителя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что белорусский диктатор пока не может наладить производство комплексов "Полонез". Китай может в этом помочь.

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Все зависит от Китая

Павел Латушко пояснил, что шасси под "Полонез" производит Минский завод колесных тягачей, который находится под санкциями. Всю "начинку", в том числе и ракету, делает Китай. Однако Пекин не поделился технологиями наладочных схем, поэтому пока не могут наладить производство. Россия пока отказывается покупать эти РСЗО, все зависит от КНР.

По его словам, Ли Шанфу планируют повезти на полевые учения на полигон. Может быть, Лукашенко хочет показать китайскому министру обороны проблематику и поговорить о развитии сотрудничества.

Поэтому оборонно-промышленный комплекс станет главной темой. А вторая тема – министр обороны привезет Лукашенко какое-нибудь послание о дестабилизации ситуации на границе. Польша, Литва и Латвия дали сигнал, что будет, если Лукашенко не остановится. Думаю, что приехал ответ из Китая для Лукашенко,

– считает он.

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