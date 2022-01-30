Глава Мюнхенской конференции осудил Германию из-за нерешительных действий против России

Все чаще раздаются заявления о нерешительной позиции Германии по поводу угрозы вторжения России в Украину. Поэтому страна уже потеряла или рискует потерять доверие многих партнеров.

В частности, Германия предстала "в неприглядном, плохом свете" перед США и другими партнерами. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

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"Неуклюжесть" Берлина в вопросах о спорном газопроводе "Северный поток-2" и поставках оружия Украине привела к тому, что Германия предстала в неприглядном, плохом свете перед США и другими странами-союзницами,

– заявил он.

Ишингер не скрывал критики сдержанности немецкого правительства в кризисе, возникшем на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

Поведение Германии играет на руку России

По словам политика, такая реакция Берлина играет на руку России: "Колебания же некоторых немецких политиков, естественно, заметили в Москве".

Ишингер также подчеркнул, что ему "становится страшно" от того, что в последние дни говорят о Германии в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве и пишут в международной печати.

Вольфганг Ишингер в 2001-2006 годах был послом Германии в США.

Был совершен ряд неловких действий. Я не считаю их невосполнимыми. Но ущерб репутации уже нанесен,

– сказал глава Мюнхенской конференции по безопасности.

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