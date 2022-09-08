Глава Пентагона на открытии "Рамштайна" упомянул о контрнаступлении ВСУ на Юге

США и союзники будут работать, чтобы удовлетворить потребности Украины в долгосрочной перспективе. Украину хотят снабдить инструментами для пути вперед.

Остин встретился с Резниковым

Соответствующее заявление на открытии "Рамштайна-5" сказал глава Пентагона Ллойд Остин. Он констатировал изменения в войне и миссии "Рамштайна".

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В частности, по его словам, контактная группа была создана, когда союзники пытались удовлетворить самые неотложные потребности Украины. Теперь же работа должна быть направлена на то, чтобы поддерживать Украину длительное время.

Мы будем работать вместе, чтобы тренировать украинские силы в долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции в долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы модернизировать нашу оборонную и промышленную базу, чтобы удовлетворить потребности Украины в долгосрочной перспективе. И мы будем работать вместе над производством и инновациями, чтобы удовлетворить потребности Украины в самообороне в долгосрочной перспективе,

– сказал Остин.

Глаа Пентагона подчеркнул, что следует активизировать работу, чтобы обеспечить Украину инструментами для пути вперед.

Это означает постоянный и решительный поток возможностей сейчас. Это означает неотложный переход к инновациям и того, чтобы подтолкнуть все наши оборонно-промышленные базы, чтобы обеспечить Украину инструментами, которые ей понадобятся для тяжелого пути вперед. И это означает обновление и углубление нашей решимости стоять рядом с Украиной с поддержкой и силой, которые не зависят от какого-либо конкретного звонка", – отметил Остин.

Остин отметил, что на четвертый месяц после первой встречи в формате "Рамштайн" проходит еще один ключевой момент войны – наступление ВСУ на Юге.

Российские силы продолжают жестоко обстреливать украинские города и мирных жителей ракетами и артиллерийским огнем. Но украинские силы начали контрнаступление на Юге своей страны, и они внедряют возможности, которые мы все предоставили, чтобы помочь им бороться и вернуть свою суверенную территорию.

– рассказал Остин.

Также следует отметить, что перед "Рамштайном" Остин встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Глава Пентагона заявил, что США с союзниками будут продолжать делать все от себя зависящее, чтобы помочь Украине сдержать Россию.

Резников встретился с Остином: видео

Первая встреча контактной группы прошла 26 апреля в Германии на военной базе США "Рамштайн". В четверг, 8 сентября, проходит "Рамштайн-5".

Третья встреча в формате "Рамштайн" прошла в штаб-квартире НАТО и объединила министров обороны более 55 стран.

После состоявшегося 20 июля четвертого "Рамштайна" Соединенные Штаты Америки передали Украине еще 4 системы HIMARS.

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