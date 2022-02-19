Глава Пентагона призвал Россию к деэскалации

Россия стянула к границам Украины около 150 тысяч своих военных. Ллойд Остин призвал страну-агрессора вернуть солдат и технику к местам постоянной дислокации.

Об этом глава Пентагона заявил во время телефонного разговора с российским министром обороны Шойгу.

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Ллойд Остин подчеркнул, что Кремль должен прибегнуть к деэскалации, возвращению российских войск, которые сконцентрированы вблизи Украины, на свои базы, а также дипломатическому разрешению ситуации.

Джо Байден 18 февраля в срочном обращении по Украине выразил мнение, что Путин все же нападет на Украину. По словам президента США, об этом свидетельствуют разведданные, которые получил Вашингтон.

Украина готова дать отпор врагу

Главнокомандующий ВСУ и глава Министерства обороны заверили, что повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город.

Валерий Залужный заявил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Курт Волкер заявил, что в Украине есть 200 тысяч военных и 400 тысяч резервистов. Если Россия осмелится напасть, Киев сделает так, чтобы она заплатила очень высокую цену за свои действия.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!