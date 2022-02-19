Глава Пентагона призвал Россию к деэскалации

19 февраля 2022 , 14:06
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Источник:

сайт Пентагона

Россия стянула к границам Украины около 150 тысяч своих военных. Ллойд Остин призвал страну-агрессора вернуть солдат и технику к местам постоянной дислокации.

Об этом глава Пентагона заявил во время телефонного разговора с российским министром обороны Шойгу.

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Ллойд Остин подчеркнул, что Кремль должен прибегнуть к деэскалации, возвращению российских войск, которые сконцентрированы вблизи Украины, на свои базы, а также дипломатическому разрешению ситуации.

Джо Байден 18 февраля в срочном обращении по Украине выразил мнение, что Путин все же нападет на Украину. По словам президента США, об этом свидетельствуют разведданные, которые получил Вашингтон.

Украина готова дать отпор врагу

  • Главнокомандующий ВСУ и глава Министерства обороны заверили, что повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город.
  • Валерий Залужный заявил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.
  • Курт Волкер заявил, что в Украине есть 200 тысяч военных и 400 тысяч резервистов. Если Россия осмелится напасть, Киев сделает так, чтобы она заплатила очень высокую цену за свои действия.
Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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Автор: Олег Васьків