Глава разведки США оценила, какие последствия по Украине будут иметь массированные удары по энергетике

Директор Национальной разведки США заявила, что в ближайшие несколько месяцев в Украине снизится темп ведения боевых действий. Но она заверила, что воля украинцев к сопротивлению дальше есть, несмотря ни на что.

Эту информацию Эврил Гейнс рассказала на ежегодном форуме национальной обороны имени Рейгана. По ее словам, россиянам не удалось достичь цели, которой они хотели, атакуя энергообъекты Украины.

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Что говорят в разведке США об атаках России по нашей энергетике

Директор американской разведки заявила, что Россия с октября атакует энергетическую инфраструктуру Украины для того, чтобы частично подорвать волю украинцев к сопротивлению.

На мой взгляд, никаких доказательств того, что она (воля к сопротивлению – 24 канал) прямо сейчас, на нынешнем этапе, была подорвана, нет,

– заявила Эврил Гейнс.

Однако в разведке США предположили, что со временем атаки россиян могут повлиять на нашу энергетику и критическую инфраструктуру. Также директор заявила, что насколько повлияют российские атаки зависит от того:

на что пойдет Кремль;

на что он способен;

а также, насколько устойчивой будет критическая инфраструктура Украины;

и насколько США смогут помочь защитить ее.

"Экономика Украины страдает очень сильно… Очевидно, что разрушение энергосистемы повлияет и на нее", – заверила Эврил Гейнс.

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