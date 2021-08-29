Глава "Талибана" прибыл в Афганистан на переговоры

Лидер "Талибана" мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан. Там главарь террористов проведет переговоры о политической системе в стране.

По данным СМИ, Ахундзада в течение нескольких дней находился в районе Кандагара. Сейчас главарь террористов проводит переговоры с другими руководителями "Талибана".

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Темой переговоров является ситуация в Афганистане и формирование будущей политической системы.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай – один из участников переговоров – заявил, что террористы якобы планируют сформировать систему, в которой представят все этнические группы Афганистана.

Все люди будут включены в новую систему. По этому поводу ведутся переговоры со всеми политиками,

– подчеркнул Станикзай.

У Украины не может быть никаких отношений с "Талибаном"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины не может быть никаких отношений с талибами.

Большинство стран мира признали "Талибан" террористической организацией.

Чиновник также отметил, что страна продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана.

Украина вошла в список лидеров в эвакуации людей из Афганистана. По состоянию на 29 августа из Кабула в Киев удалось эвакуировать 650 граждан Украины и иностранцев. Среди них – представители ООН и журналисты мировых СМИ.